Perugia bliżej półfinału! Ważne zwycięstwo Semeniuka i spółki

Choć nie byli faworytami, to goście zdecydowanie lepiej otworzyli to spotkanie. Już na początku pierwszej partii wypracowali sobie cztery "oczka" przewagi (3:7). Perugia szybko się jednak opamiętała i po chwili na tablicy widniał już remis (10:10). Od tego czasu gra zaczęła być bardzo zacięta. Pod koniec oba zespoły zaczęły "falować". Przy stanie 23:23 u gospodarzy nastąpił zastój. Wykorzystali to zawodnicy Verony, którzy po chwili mogli cieszyć się ze zwycięstwa.

Do drugiego seta siatkarze Perugii przystąpili wyraźnie podminowani. Od samego początku docisnęli rywali na tyle, że ci niewiele mieli do powiedzenia (9:3). Później dla zespołu prowadzonego przez Radostina Stojczewa było już tylko gorzej. Zostali zupełnie zdominowani i najpewniej woleliby zapomnieć o tej partii.

O tym, że to spotkanie jest prawdziwym rollercoasterem świadczy fakt, że kolejna partia to kolejny, zupełnie inny od wcześniejszych, start. Tym razem przez kilkanaście minut trwała wymiana ciosów i nikt nie mógł zbudować choćby najmniejszej przewagi. Później za sprawą świetnej dyspozycji Flavio gospodarze wyszli na prowadzenie (14:11), którego nie oddali już do końca. Po kolejnym kwadransie stało się jasne, że to oni muszą postawić w tym spotkaniu jeszcze tylko jeden krok.

I postawili. W czwartej partii, podobnie jak w drugiej, pokazali, dlaczego są jedną z najlepszych drużyn w całej SuperLedze. Niemal od razu zaczęli budować przewagę (9:6), którą sukcesywnie powiększali. Goście chyba stracili już wiarę w zwycięstwo i nie mieli argumentów, by przeciwstawić się sile rażenia Perugii. Ta z kolei dobiła rywala i mogła cieszyć się ze zwycięstwa w pierwszym ćwierćfinale.

W meczu zagrało dwóch reprezentantów Polski - Wilfredo Leon i Kamil Semeniuk. Świetny występ zanotował ten drugi. Był najlepiej punktującym zawodnikiem tego meczu. Zdobył 24 punkty.

Spotkanie rewanżowe odbędzie się w Weronie 10 marca.

Sir Susa Vim Perugia - Rana Verona 3:1 (23:25, 25:16, 25:21, 25:19)