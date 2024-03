Trudna przeprawa Realu Madryt. Rywale wysoko zawiesili poprzeczkę

Real Madryt nie bez problemów wywalczył awans do ćwierćfinału piłkarskiej Ligi Mistrzów. W środowym meczu rewanżowym 1/8 finału podopieczni Carlo Ancelottiego zremisowali 1:1 z RB Lipsk. "Królewscy" mieli jednobramkową zaliczkę z pierwszego meczu, a zatem to oni zagrają w kolejnej rundzie elitarnych rozgrywek. Poniżej skrót meczu Real Madryt - RB Lipsk.

Początkowa faza meczu należała do gości. Piłka szukała Loisa Opendy, który miał kilka niezłych szans do tego, by dać swojej drużynie wyrównanie w dwumeczu. Za każdym razem jednak brakowało mu skuteczności. "Królewscy" próbowali odpowiadać pojedynczymi atakami, lecz i one nie przynosiły pożądanego efektu.

Najbliżej bramki na 1:0 piłkarze z Lipska byli tuż przed przerwą. Strzelał Openda, ale futbolówka po jego uderzeniu nieznacznie minęła słupek bramki Andrija Łunina. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. Kiedy piłkarze schodzili z boiska, na trybunach rozległy się gwizdy. Kibice na Santiago Bernabeu nie byli zadowoleni z postawy swoich ulubieńców.

Trzy minuty po zmianie stron ponownie zagrożenie pod bramką Realu znowu stworzył Openda. Belg najpierw okiwał Łunina, a następnie wszedł z piłką w pole karne. Ukraiński golkiper naprawił jednak swój błąd i wygarnął futbolówkę spod nóg napastnika RB. Niewiele zabrakło i od 54. minuty drużyna Carlo Ancelottiego grałaby w osłabieniu. Vinicius Junior starł się z Willym Orbanem. Brazylijczyk pchnął kapitana zespołu gości, po czym ten upadł na murawę. Arbiter uznał, że gracz "Królewskich" zasłużył jedynie na żółtą kartkę.

Niedługo później Peter Gulacsi w spektakularnym stylu obronił strzał Toniego Kroosa. W 65. minucie gry bramkarz RB musiał jednak wyciągnąć piłkę z siatki. Jude Bellingham poprowadził kontratak Realu. Anglik zagrał do Viniciusa. Ten oddał mocny, celny strzał i dał prowadzenie swojej drużynie.

Gospodarze nie cieszyli się długo z prowadzenia. Trzy minuty po zdobyciu bramki goście doprowadzili do remisu. David Raum dośrodkował na głowę Orbana. Węgier uderzył nie do obrony dla Łunina. Trafienie wyrównujące dało nadzieję piłkarzom Marco Rose na doprowadzenie do wyrównania w dwumeczu.

Zawodnicy z Lipska ruszyli do ataku. Kilkukrotnie zagrażali bramce Realu, lecz za każdym razem brakowało skuteczności. Swoje szanse mieli m.in. Sesko, Heinrichs i Orban. Z czasem jednak piłkarze RB zaczęli odczuwać trudy spotkania i ich tempo gry zaczęło spadać. W doliczonym czasie gry ruszyli do ostatecznego ataku. Jedna z akcji zakończyła się strzałem w poprzeczkę Daniego Olmo. Starcie na Santiago Bernabeu zakończyło się remisem 1:1. W pierwszym spotkaniu "Królewscy" wygrali 1:0, a zatem to oni zameldowali się w ćwierćfinale Ligi Mistrzów.

Real Madryt - RB Lipsk 1:1 (0:0)

Bramki: Vinicius Junior 65 - Orban 68

Wynik pierwszego meczu: 1:0 dla Realu

Awans: Real Madryt

Skrót meczu Real Madryt - RB Lipsk