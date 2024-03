Gamrot szykuje się na "rzeź"! "Obaj będziemy chcieli się naparzać"

Już w najbliższy weekend w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego odbędzie się kolejna gala UFC, podczas której w oktagonie pojawi się dwóch Polaków - Mateusz Gamrot (23-2, 8 KO, 5 SUB, 1 NC) oraz Michał Oleksiejczuk (19-6, 14 KO, 1 SUB, 1 NC). "Gamer" w rozmowie z "Interią Sport" zapowiada niesamowite emocje w starciu przeciwko Rafaelowi dos Anjosowi (32-15, 5 KO, 11 SUB). Transmisja z tego wydarzenia w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go.

Przed Gamrotem kolejna walka w drodze po pas największej federacji MMA na świecie. Tym razem adwersarzem Polaka będzie doświadczony 39-letni Brazylijczyk.

- Aktualnie jestem szósty w rankingu, więc myślę, że jak wygram z dos Anjosem, to czeka mnie jeszcze jedna, może dwie walki i będę kolejny w kolejce do pasa. Naprawdę jesteśmy już bardzo blisko - zaznaczył Gamrot w rozmowie z Adamem Lewickim z Interii Sport.

Dos Anjos to niezwykle rutynowany zawodnik, co sprawia, że walka zapowiada się na arcyciekawą. A jakiej batalii spodziewa się Gamrot?

- Myślę, że walki mocno przekrojowej. Będzie bardzo wiele akcji. Dos Anjos jest bardzo niebezpiecznym przeciwnikiem, byłym mistrzem tej kategorii. Jest dobry wszędzie - ma bardzo dobre gilotyny, jujitsu, mocną lewą i prawą nogę, zapasy przy siatce. Oczekuję, że dos Anjos będzie chciał mnie atakować, więc ja muszę mieć przygotowane kontrataki na niego, a to daje bardzo dużą widowiskowość - przyznał.

Warto zaznaczyć, że pojedynek został zakontraktowany na trzy pięciominutowe rundy. To zatem znacznie krótszy dystans niż ten, który Gamrot uważa za swój ulubiony.

- Dystans 25 minut jest moim ulubionym dystansem. Teraz mamy trzy rundy, więc będę chciał narzucić dużą intensywność od samego początku. Mój przeciwnik też słynie z bardzo dobrej kondycji, więc zapowiada się, że przez trzy rundy będziemy chcieli się "naparzać". Myślę, że będzie ciężko go skończyć przed czasem, bo jest bardzo wymagającym rywalem, który bił się z każdym w UFC i każdemu stawiał opór. Ale to nie wyklucza faktu, że mam przygotowany plan na skończenie go w parterze czy stójce. Jak tylko będzie możliwość, to będę chciał to wykorzystać - powiedział "Gamer".

Polak, aby przygotować się do tej walki, musiał zrzucić kilka zbędnych kilogramów.

- Pięć kilo jest zrzuconych dzisiaj, a sześć praktycznie za mną (śmiech). Ten limit wagowy jest większy, ale jest na to więcej czasu. Jestem profesjonalistą i wiem, że to jest część tego sportu. Trzeba zrobić przygotowania, ale też trzeba zrobić wagę. To naturalny czynnik, który trzeba zaakceptować. Jeżeli trzymamy się diety, trzymamy się soli, wszystkich restrykcji, to to jest prosta matematyka. Trzeba obciąć kalorię, węglowodany, wtedy nasz organizm chudnie. Na sam koniec wyrzuca się wodę z organizmu i efekt końcowy jest zadowalający - zaznaczył.

Kiedy gala UFC 299? O której godzinie gala UFC 299? Gdzie obejrzeć galę UFC 299?

Gala UFC, w której weźmie udział Mateusz Gamrot i Michał Oleksiejczuk odbędzie się w nocy z soboty (9.03) na niedzielę (10.03). Początek gali o północy. Transmisja gali UFC 299 w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Cała rozmowa z Mateuszem Gamrotem w załączonym materiale wideo.