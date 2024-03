Już niedługo odbędzie się gala UFC 299. Wystąpi na niej dwóch Polaków - Mateusz Gamrot (23-2, 8 KO, 5 SUB, 1 NC) i Michał Oleksiejczuk (19-6, 14 KO, 1 SUB, 1 NC). Kiedy gala UFC 299? O której godzinie gala UFC 299? Transmisja gali UFC 299 w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Swój kolejny pojedynek w największej federacji MMA na świecie stoczy Mateusz Gamrot. Warto przypomnieć, że Polak bardzo dobrze zaprezentował się w dwóch poprzednich walkach. Jego wyższość najpierw musieli uznać Jalin Turner (14-7, 10 KO, 4 SUB), a później Rafael Fiziev (12-3, 8 KO, 1 SUB).

ZOBACZ TAKŻE: Niesamowity nokaut w UFC! Sędzia natychmiast przerwał walkę (WIDEO)

Teraz przed "Gamerem" kolejne wyzwanie. Jego oponentem na zbliżającej się gali będzie Rafael Dos Anjos (32-15, 5 KO, 11 SUB). Jak Polak poradzi sobie z doświadczonym 39-latkiem?

Warto zaznaczyć, że podczas gali UFC 299 do oktagonu wkroczy także Michał Oleksiejczuk. Urodzony w Łęcznej zawodnik wygrał swoją poprzednią walkę w UFC. Na gali UFC Fight Night 225 znokautowany przez niego został Chidi Njokuani (22-10, 14 KO, 1 SUB). Teraz Polak skrzyżuje rękawicę z Michaelem Pereirą (29-11, 11 KO, 7 SUB, 2 NC).

Należy podkreślić, że karta walk zbliżającej się imprezy w Miami będzie po brzegi wypełniona gwiazdami ze świata MMA. W walce wieczoru swojego pasa mistrzowskiego w kategorii piórkowej będzie bronił Sean O'Malley (17-1, 12 KO, 1 SUB, 1 NC). Jego rywalem będzie Marolon Vera (23-8-1, 8 KO, 10 SUB). Na gali wystąpią także między innymi: Dustin Poirier (29-8, 14 KO, 8 SUB, 1 NC) czy Kevin Holland (25-10, 14 KO, 7 SUB, 1 NC).

Kiedy gala UFC 299? O której godzinie gala UFC 299? Gdzie obejrzeć galę UFC 299?

Gala UFC, w której weźmie udział Mateusz Gamrot i Michał Oleksiejczuk odbędzie się w nocy z soboty (9.03) na niedzielę (10.03). Początek gali o północy. Transmisja gali UFC 299 w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.