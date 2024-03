To wtedy Mateusz Gamrot zawalczy o pas UFC? Joanna Jędrzejczyk podała termin!

Już w ten weekend - w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego Mateusz Gamrot (23-2, 8 KO, 5 SUB, 1 NC) stoczy kolejny pojedynek w największej federacji mieszanych sztuk walk, czyli UFC. Rywalem "Gamera" będzie Brazylijczyk Rafael dos Anjos (32-15, 5 KO, 11 SUB). Zwycięstwo Polaka pozwoli mu wzmocnić swoje szanse na walkę o pas. Kiedy mogłoby to nastąpić? O tym opowiada legendarna wojowniczka Joanna Jędrzejczyk w rozmowie z Adamem Lewickim z Interii Sport.

Gamrot jest na dobrej drodze, aby niebawem powalczyć o pas UFC w kategorii lekkiej. Polak obecnie zajmuje szóste miejsce w rankingu. Ewentualna wygrana z dos Anjosem i kolejna z innym rywalem mogłaby pozwolić mu zawalczyć o mistrzostwo. Kiedy dokładnie można byłoby spodziewać się takiego pojedynku? Swoją prognozę zdradziła Jędrzejczyk.

- Mateusz osiąga kolejne poziomy umiejętności i rozwoju fizycznego oraz mentalnego. Wspaniale jest zobaczyć zawodnika, który się znacznie rozwija. Tam jest jeszcze dużo miejsca i czasu do walki o tytuł mistrzowski. Mateusz gdy stanie do walki o pas, a liczę, że to będzie na początku przyszłego roku, to wierzę, że będzie kompletną wersją pretendenta i mistrza UFC - zaznaczyła mistrzyni UFC.

Gamrot znajduje się w bardzo wysokiej formie i zewsząd jest chwalony za swoją ciężką pracę i przygotowania do najbliższej walki. Nie brakuje opinii, że to, co prezentuje na treningach w zupełności mogłoby wystarczyć do pojedynku o pas. Również Jędrzejczyk uważa, że "Gamerowi" już nic nie brakuje do bycia mistrzem.

- W walce nie zawsze jest możliwość, aby pokazać siebie w stu procentach ze względu na presję, atmosferę, poczucie w dniu walki oraz przeciwnik, bo walczymy na tyle, na ile pozwoli nam rywal. Mateusz bardzo mocno się rozwija. I to nie jest tak, że on zaniedbywał jakieś luki - on je uzupełnia. Po każdej walce wraca do domu i odrabia lekcje. Znamy go jako wspaniałego zapaśnika, ale tę lukę, którą miał, jeśli chodzi o striking, znakomicie uzupełnił, zatrudniając trenera od boksu. Przez to jest kompletnym zawodnikiem - przyznała "JJ".

Kiedy gala UFC 299? O której godzinie gala UFC 299? Gdzie obejrzeć galę UFC 299?

Gala UFC, w której weźmie udział Mateusz Gamrot i Michał Oleksiejczuk odbędzie się w nocy z soboty (9.03) na niedzielę (10.03). Początek gali o północy. Transmisja gali UFC 299 w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go.

Cała rozmowa z Joanną Jędrzejczyk w załączonym materiale wideo.