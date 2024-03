Michał Oleksiejczuk jest już gotowy do UFC 299! "Nudy nie będzie"

Już w najbliższy weekend w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego odbędzie się kolejna gala UFC, podczas której w oktagonie pojawi się dwóch Polaków - Mateusz Gamrot (23-2, 8 KO, 5 SUB, 1 NC) oraz Michał Oleksiejczuk (19-6, 14 KO, 1 SUB, 1 NC). "Husarz" w rozmowie z "Interią Sport" zapowiada solidną walkę z Michaelem Pereirą. Transmisja z tego wydarzenia w Polsacie Sport oraz Polsacie Box Go.

Już w nocy z soboty na niedzielę do walki staną wybitni polscy zawodnicy - Mateusz Gamrot i Michał Oleksiejczuk. Drugi z nich jest już gotowy do wejścia do klatki z Michaelem Pereirą.

- Bardzo się cieszę, że tu jestem. Różnica czasu jest niezbyt duża, więc będzie dobrze. Zawsze latam do Stanów na dwa tygodnie. Daję sobie tydzień na aklimatyzację, a później już jest ten "fight week". Teraz już jest ok. Przygotowania były intensywne, było bardzo dużo rund sparingowych. Jestem przygotowany - powiedział w rozmowie z Adamem Lewickim z "Interii Sport".

Na jeden dzień przed ważeniem Polak musi zrzucić jeszcze 2 kg. Jak sam podkreśla, jest pozytywnie nastawiony i pewien tego, że waga ok. 83.9 kg zostanie przez niego osiągnięta.

- Do limitu zostało mi nieco ponad 2 kg, więc zbijanie idzie mi bardzo dobrze. Duża zasługa w tym Jacka Feldmana, że cały czas ze mną współpracuje, że układa mi jadłospis. Zostało mi już niedużo i jestem spokojny o wagę - dodał.

Zapytany o to, jak wyobraża sobie swoją walkę z Pereirą, pewien jest jednego - chce dostarczyć fanom ogromu emocji. Ma także swój scenariusz na to starcie.

- Mam nadzieję, że będzie to wojna w stójce. Kibice po to przyjechali i chcę, jak zawsze, dostarczyć emocji. Mam nadzieję, że to będzie stójkowa batalia. Trzymam kciuki też za Mateusza. Zapraszam wszystkich na moją walkę. Na pewno nudy nie będzie. Szykujcie się na mocne ciosy i efektowną walkę - zakończył Oleksiejczuk.

Gala UFC, w której wezmą udział Mateusz Gamrot i Michał Oleksiejczuk odbędzie się w nocy z soboty (9.03) na niedzielę (10.03). Transmisja gali UFC 299 w Polsacie Sport i online na Polsat Box Go. Początek o północy.