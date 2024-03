Liga Europy: AS Roma - Brighton. Relacja live i wynik na żywo

Faworytami tego dwumeczu są niewątpliwie zawodnicy z Wiecznego Miasta, którzy w poprzedniej edycji tych rozgrywek dotarli do finału. W nim ulegli dopiero po rzutach karnych Sevilli.

W tym sezonie AS Roma jest na dobrej drodze, aby ponownie powalczyć o sukces w tych zmaganiach. W poprzedniej rundzie ekipa ze stolicy Italii wyeliminowała Feyenoord, z którym dwa lata temu mierzyła się w finale Ligi Konferencji. W Serie A podopieczni Daniele De Rossiego pokonali ostatnio na wyjeździe Monzę 4:1 i w tabeli zajmują piąte miejsce.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek zajął mocne stanowisko ws. afery po Wisła – Widzew. "Guzik prawda!"

Celem rzymian jest dostanie się do przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Na krajowym podwórku Roma traci cztery punkty do czwartej Bolonii, ale ewentualny brak powodzenia w Serie A może zostać powetowany triumfem w Lidze Europy, który gwarantuje akces do Champions League.

Na przeszkodzie drużynie z Półwyspu Apenińskiego w drodze do awansu do ćwierćfinału stoi Brighton. Przedstawiciel Premier League przegrał niedawno na wyjeździe z Fulham 0:3 i plasuje się dopiero na dziewiątej lokacie. W Lidze Europy urasta jednak do miana rewelacji rozgrywek. Klub z Anglii nie musiał rywalizować w 1/16 finału, ponieważ wygrał zmagania grupowe, co dało mu bezpośrednią promocję do 1/8.

Oba zespoły jeszcze nie miały okazji rywalizować ze sobą.

Relacja live i wynik na żywo meczu AS Roma - Brighton od godz. 18:45 na Polsatsport.pl.