Liga Europy: Sparta Praga - Liverpool. Relacja live i wynik na żywo

Cóż to jest za kapitalny sezon nie tyle dla czeskiego, co dla praskiego futbolu! Aż dwie drużyny z tego urokliwego miasta znalazły się bowiem w 1/8 finału Ligi Europy, a o awans do ćwierćfinału powalczą z europejskimi gigantami. Slavia zmierzy się z AC Milan, natomiast Sparta "skrzyżuje rękawice" z Liverpoolem.

Co ciekawe, oba zespoły rywalizowały ostatnio ze sobą dwukrotnie - najpierw pod koniec lutego w ćwierćfinale Pucharu Czech ekipa Sparty wygrała po dogrywce, natomiast na początku marca w walce o ligowe punkty padł bezbramkowy remis. Oba praskie kluby dominują na krajowym podwórku. Liderem tabeli jest Sparta, która wyprzedza Slavię o cztery "oczka".

Sparta w fazie grupowej Ligi Europy zajęła drugie miejsce za Rangersami. W 1/16 finału prażanie wyeliminowali Galatasaray, przegrywając w Stambule 2:3, ale wygrywając u siebie 4:1.

Dla Liverpoolu będzie to pierwszy mecz na niwie europejskiej w tym roku, ponieważ podopieczni Jurgena Kloppa wygrali swoją grupę, przez co uzyskali bezpośredni awans do 1/8 finału. Niemiecki szkoleniowiec zdążył już zapowiedzieć, że to jego ostatni sezon w roli menedżera "The Reds", toteż chciałby pożegnać się z zespołem wygrywając możliwie jak najwięcej.

Oczywiście priorytetem sześciokrotnych triumfatorów Pucharu Europy jest mistrzostwo Anglii. W Premier League są liderem tabeli z punktem przewagi nad drugim Manchesterem City oraz dwoma "oczkami" więcej od trzeciego Arsenalu. W poprzedniej kolejce Liverpool wygrał na wyjeździe z Nottingham 1:0, strzelając gola w... 99. minucie!

Nie będzie to pierwsza konfrontacja Sparty z Liverpoolem. Oba zespoły spotkały się w 1/16 finału Ligi Europy w sezonie 2010/2011. Wówczas w Pradze padł bezbramkowy remis, natomiast na Anfield gospodarze wygrali 1:0. W kolejnej rundzie musieli jednak uznać wyższość Bradze, która z kolei wcześniej uporała się z Lechem Poznań.

