Trener Xavi Sabate jest bardzo zadowolony z gry swojego zespołu w tym roku. - Drużyna w świetnym stylu rozpoczęła rywalizację w drugiej części sezonu. Obecnie wszyscy zawodnicy pracują z myślą o awansie - zapewnia szkoleniowiec Orlen Wisły.

Podobnie jak przed rokiem, kiedy o awans do fazy pucharowej Orlen Wisła walczyła z FC Porto na wyjeździe, przed drużyną jest bardzo ważny mecz. - Teraz zagramy przed własną publicznością. Mam nadzieję, że nasi fani wypełnią ORLEN Arenę po brzegi, jak gdybyśmy grali w finale Ligi Mistrzów i w skomplikowanych momentach, które na pewno się pojawią, pomogą nam swoim dopingiem - zapowiada Xavi Sabate.

Problemem trenera Sabate jest to, czy drużyna zagra w swoim najsilniejszym składzie. - Zobaczymy, najprawdopodobniej nie będziemy mogli liczyć na Gergo Fazekasa – powiedział szkoleniowiec.



Przed rokiem sytuacja Orlen Wisły przed ostatnią kolejką była nieco trudniejsza niż teraz. Drużyna miała zagrać na wyjeździe, a w tabeli zajmowała 7. miejsce, za FC Porto, które zgromadziło jeden punkt więcej.



W ostatnim meczu fazy grupowej, Orlen Wisła przegrywała do przerwy 13:15, by odrodzić się po przerwie. W 36. min płocczanie doprowadzili do remisu 17:17, ale FC Porto odskoczyło w 45. min na 20:17.



Ostatni remis na tablicy wyników był w 59. min 26:26, najpierw pokonał bramkarza gości Sergiej Kosorotow, a kilkanaście sekund później Krzysztof Komarzewski. Tuż przed końcowym gwizdkiem wynik meczu ustalił Diogo Branquinho, ale to nie miał żadnego znaczenia. Orlen Wisła wygrała 28:27 i awansowała do dalszych rozgrywek.

Relacja live i wynik na żywo meczu Orlen Wisła Płock - FC Porto na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 20:45.