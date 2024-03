Rekord sezonu! Rewelacyjny wynik młodego polskiego siatkarza (WIDEO)

W środowym meczu Exact Systems Hemarpolu Częstochowa z GKS-em Katowice Dawid Dulski zdobył aż 34 punkty. To nie tylko najlepszy wynik młodego atakującego w jego jak na razie dość krótkiej historii występów w PlusLidze, ale też rekord rozgrywek w sezonie 2023/2024.

W spotkaniu, które zakończyło się zwycięstwem częstochowian 3:2, na dorobek Dulskiego złożyło się 29 punktów w ataku (grał z 53-procentową skutecznością, 29/55), jeden w bloku oraz cztery asy serwisowe.

Tym samym 21-letni gracz Exact Systems Hemarpolu aż o sześć punktów poprawił swój dotychczasowy najlepszy wynik w Pluslidze - w szóstej kolejce, przeciwko Indykpolowi AZS-owi Częstochowa, zdobył 28 punktów.

Zapisując przy swoim nazwisko 34 "oczka" w jednym meczu , Dulski ustanowił rekord sezonu 2023/2024. W tym wypadku o cztery punkty poprawił wyniki Nikoli Melajaca (Enea Czarni Radom) i Łukasza Kaczmarka (Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle). Serb uzyskał 30 punktów w starciu z Asseco Resovią Rzeszów w 11. kolejce, a reprezentant Polski w spotkaniu z Bogdanką LUK-iem Lublin w 10. rundzie spotkań.

W całej historii PlusLigi jest niewielu graczy, którzy mogą pochwalić się lepszym indywidualnym rekordem punktowym od tego, który w środę wypracował Dulski. Najlepszy wynik wszech czasów należy do Bartłomieja Klutha. Występujący obecnie w Kędzierzynie-Koźlu atakujący, w 2017 roku jako siatkarz Espadonu Szczecin zdobył 40 punktów w spotkaniu z Lotosem Treflem Gdańsk.

Rekord Mariusza Wlazłego, numeru 1 w PlusLidze pod względem liczby zdobytych punktów, to 39 "oczek" (mecz PGE Skry Bełchatów z AZS-em Politechniką Warszawska w 2023 roku). 38 punktów to z kolei najlepsze wyniki w karierze Bartosza Kurka (uzyskał go w barwach Asseco Resovii Rzeszów w meczu z Cuprum Lubin w 2015 roku) i Macieja Muzaja (w barwach Trefla Gdańsk, w spotkaniu przeciwko GKS-owi Katowice w roku 2018).

Wspomniany Kaczmarek zdobył 37 punktów jako gracz Cuprum Lubin w meczu ze Stocznią Szczecin (rok 2017). 36-punktowy rekord ma kilku siatkarzy, m.in. Bartosz Janeczek (2010), Jakub Jarosz (2011 rok), Grzegorz Bociek (2013), Sławomir Jungiewicz (2016), Damian Schulz (2017) i Karol Butryn (2017). Z dorobkiem 35 punktów jedno ze spotkań sezonu 2017/2018 zakończył Bartosz Filipiak, a występujący obecnie we włoskiej Perugii Wassim Ben Tara uzyskał taki wynik w jednym z meczów sezonu 2022/2023.

Taki sam rekord, jak Dulski, mają m.in. Alek Achrem (2009), Marcel Gromadowski (2010), Michał Łasko (2012), Michał Filip (2016) oraz Jan Hadrava (2018).

O jedno "oczko" gorsze są najlepsze wyniki punktowe takich gwiazd, jak Georg Grozer, Dawid Konarski, Bartłomiej Bołądź, Uros Kovacević czy Thibaut Rossard.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport