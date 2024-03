Wiemy, z kim zagra Iga Świątek w drugiej rundzie Indian Wells!

Iga Świątek poznała rywalkę, z którą zmierzy się w drugiej rundzie prestiżowego Indian Wells. Polka, z racji tego, że została rozstawiona z numerem "1", nie musiała grać w pierwszym spotkaniu.

ZOBACZ TAKŻE: To koniec polskiej tenisistki w Indian Wells! 100 minut i porażka

Musiała za to długo poczekać, by dowiedzieć się, z kim zawalczy o trzecią rundę. Wiedziała, że będzie to zwyciężczyni meczu Erika Andriejewa - Danielle Collins.

Obie panie bardzo zaciekle rywalizowały o wygraną, mimo ciemnych chmur gromadzących się nad kortem. Pierwszy set zakończył się wynikiem 7:6 (7:3) dla Amerykanki. W drugim to również ona była bliżej zwycięstwa. Prowadziła 6:5, ale to rywalka miała piłkę na przełamanie. W tym momencie jednak arbitrzy zdecydowali przerwać mecz z powodu opadów deszczu.

Rywalizacja została wznowiona w czwartek wieczorem. Andriejewa doprowadziła do tie-breaka. Tam po pasjonującej walce lepsza okazała się jednak jej przeciwniczka. Amerykanka mogła zatem cieszyć się ze zwycięstwa w całym meczu.

Collins to obecnie 56. rakieta światowego tenisa. Jest też sporo starsza od Świątek. W grudniu skończyła 30 lat. Polka ma 22.