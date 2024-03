Kiedy popularny youtuber debiutował w pięściarskim ringu, niewiele wskazywało na to, że jego kariera nabierze aż takiego rozpędu. Paul, który zdobył ogromną popularność w intenecie, bardzo poważnie jednak podszedł do boksu. Zaczął trenować jak zawodowiec, co przełożyło się na kolejne udane występy w ringu. W pokonanym polu zostawiał zawodników uznanych w świecie sportów walki - Bena Askrena, Tyrona Wodleya, Andersona Silvę czy Nate'a Diaza. Jak dotąd jedyną porażkę 27-latek poniósł w starciu z Tommym Furym. Paul przegrał z Anglikiem niejednogłośną decyzją sędziów.

ZOBACZ TAKŻE: Hitowy pojedynek ogłoszony! Mike Tyson i Jake Paul skrzyżują rękawice

Przed youtuberem zdecydowanie największe wydarzenie w dotychczasowej karierze. Po drugiej stronie ringu stanie bowiem legenda boksu. Forma Tysona pozostaje zagadką. "Żelazny Mike" w tym roku będzie obchodził 58. urodziny. Zawodową karierę zakończył w 2005 roku i od tamtej pory toczył tylko pojedynki pokazowe. Niewykluczone, że starcie z Paulem również będzie miało taki charakter. Tak czy inaczej Tyson jest jednym z najwybitniejszych pięściarzy w historii. Na swoim koncie ma tytuły mistrza świata WBC, WBO, IBF i WBO. Czempionem został w wieku 20 lat, co czyni go najmłodszym zawodnikiem w historii kategorii ciężkiej, któremu ta sztuka się udała.

Starcie Paul - Tyson będzie ogromnym wydarzeniem z pogranicza sportu i rozrywki. Gala, na której dojdzie do pojedynku, odbędzie się na AT&T Stadium. Obiekt, który na co dzień gości graczy NFL, może pomieścić aż 80 tysięcy widzów. Do tego transmisję przeprowadzi platforma Netflix. To będzie pierwsze takie wydarzenie pokazywane w amerykańskim serwisie streamingowym.

Jake Paul - Mike Tyson. Kiedy? O której godzinie? Gdzie transmisja?

Gala w Arllington z walką Jake Paul - Mike Tyson odbędzie się 20 lipca 2024 roku. Transmisję z wydarzenia przeprowadzi Netflix. Na razie nie wiadomo, o której godzinie rozpocznie się wydarzenie.