Jedenaste miejsca reprezentantów Polski w mistrzostwach świata w Inzell

Z czterech startów - dwóch na 500 m i dwóch na 1000 m - Kania najlepiej spisał się w czwartek na krótszym dystansie, zajmując drugą lokatę. Na 1000 m uzyskał 15. wynik, co przełożyło się na piąte miejsce na półmetku wielobojowych zmagań. W piątek wypadł gorzej: był szósty na 500 m i dopiero 20. na 1000 m.

O jedną pozycję w klasyfikacji wielobojowej - z 18. na 17. - awansował natomiast drugi z reprezentantów Polski, Piotr Michalski.

Polki również zostały sklasyfikowane w drugiej dziesiątce: 11. była Karolina Bosiek, 14. Martyna Baran i 16. Iga Wojtasik. W piątek Baran poprawiła rekordy życiowe na obu dystansach, a Wojtasik - na 1000 m.

Biało-czerwonych wspierał Damian Żurek, który dzień przed rozpoczęciem mistrzostw w Inzell upadł na treningu i mocno się poturbował.

- Bardzo żałuję, bo przecież mam dobry sezon, w którym zdobyłem indywidualny medal mistrzostw świata na dystansach (brązowy na 500 m - przyp. red.). W Inzell te bandy są bardzo niebezpieczne, a kilka lat temu, gdy wywróciło się dwóch Holendrów, to jeden niestety porusza się dziś na wózku inwalidzkim. Zresztą dzień przed moim upadkiem wywrócił się także typowany do medalu Japończyk i też musiał wycofać się z imprezy. Dopiero po powrocie do Polski okaże się, jak poważny jest to uraz, ale mam nadzieję, że obejdzie się bez operacji – powiedział Żurek, cytowany w komunikacie PZŁS.

W sobotę i niedzielę odbędą się w Inzell mistrzostwa świata w wieloboju. Kobiety będą rywalizować na 500, 1500, 3000 i 5000 m, a mężczyźni na 500, 1500, 5000 i 10 000 m.

Wyniki:

Kobiety

500 m

1. Femke Kok (Holandia) 37,07

2. Kim Min-Sun (Korea Płd.) 37,11

3. Erin Jackson (USA) 37,13

...

13. Martyna Baran (Polska) 38,12

14. Karolina Bosiek (Polska) 38,24

21. Iga Wojtasik (Polska) 38,88

1000 m

1. Jutta Leerdam (Holandia) 1.12,86

2. Miho Takagi (Japonia) 1.13,13

3. Femke Kok (Holandia) 1.13,57

...

11. Karolina Bosiek (Polska) 1.15,87

15. Iga Wojtasik (Polska) 1.16,68

18. Martyna Baran (Polska) 1.17,29

Klasyfikacja końcowa wieloboju sprinterskiego:

1. Miho Takagi (Japonia) 147,545 pkt

2. Femke Kok (Holandia) 148,100

3. Jutta Leerdam (Holandia) 148,265

...

11. Karolina Bosiek (Polska) 152,475

14. Martyna Baran (Polska) 154,095

16. Iga Wojtasik (Polska) 154,320

Mężczyźni

500 m

1. Jenning De Boo (Holandia) 34,27

2. Laurent Dubreuil (Kanada) 34,47

2. Zhongyan Ning (Chinya) 34,47

...

6. Marek Kania (Polska) 34,64

11. Piotr Michalski (Polska) 34,78

1000 m

1. Zhongyan Ning (Chiny) 1.07,11

2. Mathias Voste (Belgia) 1.07,50

3. Kjeld Nuis (Holandia) 1.07,65

...

14. Piotr Michalski (Polska) 1.08,47

20. Marek Kania (Polska) 1.08.95

Klasyfikacja końcowa wieloboju sprinterskiego:

1. Zhongyan Ning (Chiny) 136,680 pkt

2. Jenning De Boo (Holandia) 137,050

3. Laurent Dubreuil (Kanada) 137,515

...

11. Marek Kania (Polska) 138,255

17. Piotr Michalski (Polska) 139,205

RI, PAP