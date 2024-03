Lewandowski z asystą, gol 16-latka. Barcelona wciąż w grze o tytuł!

Zdecydowanymi faworytami spotkania byli podopieczni trenera Xaviego, którzy przed piątkowym meczem mieli na koncie 58 "oczek" i plasowali się na 3. miejscu w tabeli. Mallorca miała zaś mniej niż połowę dorobku punktowego "Dumy Katalonii" (27) i zajmowała 15. pozycję w lidze. Ekipa trenera Javiera Aguirre przystępowała jednak do spotkania opromieniona awansem do finału Pucharu Króla, a na jej korzyść mogła również zadziałać plaga kontuzji w drużynie Barcelony. Z powodu urazów ze składu "Blaugrany" wypadli bowiem Marcos Alonso, Alejandro Balde, Gavi, Pedri, Ferran Torres i Frenkie de Jong, a Ronald Araujo nie zagrał ze względu na kartki.

Piłkarze Barcelony mieli doskonałą okazję do otworzenia wyniku w 23. minucie. Sędzia Javier Iglesias Villanueva po analizie wideo uznał, że jeden z zawodników Mallorki sfaulował w obrębie "szesnastki" Raphinhę i podyktował rzut karny dla "Dumy Katalonii". Do ustawionej na jedenastym metrze piłki podszedł Ilkay Gundogan, ale uderzenie reprezentanta Niemiec w prawy róg bramki obronił golkiper gości, Predrag Rajković. Gundogan miał jeszcze jedną sytuację w końcówce pierwszej połowy, ale jego uderzenie z ostrego kąta z prawej strony pola karnego nie sprawiło większych problemów Rajkoviciowi.

Po zmianie stron to Mallorca mocno postraszyła Barcelonę. W 53. minucie, po dośrodkowaniu z rzutu wolnego, Vedat Muriqi urwał się pilnującemu go obrońcy, ale piłka po jego główce trafiła jedynie w poprzeczkę bramki, strzeżonej przez Marca-Andre ter Stegena. Nawet gdyby futbolówka trafiła do siatki, gol nie zostałby uznany, ponieważ w momencie oddawania strzału reprezentant Kosowa był na spalonym.

Kilkadziesiąt sekund później pierwszego gola w tym meczu mógł strzelić Lamine Yamal, ale po mocnym uderzeniu 16-letniego zawodnika Barcelony piłka trafiła w poprzeczkę.

Na jedyne - jak się okazało - trafienie trzeba było czekać aż do 73. minuty. Wprowadzony na boisko w 61. minucie Robert Lewandowski zagrał do Yamala, a utalentowany nastolatek zwiódł obrońcę, przekładając sobie piłkę na lewą nogę i przepięknym, technicznym uderzeniem z okolicy prawego narożnika pola karnego trafił pod lewe okienko bramki Predraga Rajkovicia!

Po 28 kolejkach FC Barcelona ma 61 punktów. Prowadzący w tabeli Real Madryt zgromadził o 5 "oczek" mniej, ale swoje spotkanie "Królewscy" rozegrają dopiero w niedzielę (10 marca).

La Liga - 28. kolejka

FC Barcelona - RCD Mallorca 1:0 (0:0)

Bramka: Lamine Yamal 73

Barcelona: Ter Stegen - Kounde, Cubarsi, Inigo Martinez, Cancelo - Gundogan (Romeu 87), Christensen, Raphinha (Fermin Lopez 37) - Lamine Yamal, Guiu (Lewandowski 61), Joao Felix (Vitor Roque 62)

Mallorca: Rajković - Gonzalez, Copete (Radonjić 82), Raillo, Nastasić, Lato (Costa 71) - Samu, Morlanes (Rodriguez 61), Darder (Sanchez 71), Larin (Prats 81) - Muriqi

Żółte kartki: Martinez (Barcelona) - Samu (Mallorca)

Sędzia: Javier Iglesias Villanueva