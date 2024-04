Milik bohaterem! Juventus zagra w finale Pucharu Włoch

"Stara Dama" przystępowała do rewanżu z dwubramkową przewagę z pierwszego starcia. Po niespełna 50. minutach gry Lazio odrobiło straty za sprawą goli Taty'ego Castellanosa.

Na dziewięć minut przed końcem Dusana Vlahovica zmienił Arkadiusz Milik. I kiedy wydawało się, że mecz skończy się dogrywką, to polski napastnik trafił do siatki. Jego gol okazał się kluczowy, gdyż dzięki niemu to Juventus awansował do finału.

Podopieczni Massimiliano Allegrego poznają rywala w środę. Wtedy Atalanta zmierzy się z Fiorentiną.

Finał Pucharu Włoch odbędzie się 15 maja na tym samym obiekcie co wtorkowe starcie - Stadio Olimpico w Rzymie.(PAP)

Lazio - Juventus 2:1 (1:0)

Bramki: Castellanos 12, 49 - Milik 83.



Pierwszy mecz: 0-2. Awans: Juventus.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

Polsat Sport