Prezes PGE GiEK Skry Bełchatów potwierdził! Znany trener wróci do PlusLigi

Pod koniec lutego 2024 roku między innymi serwis "Łódzki Sport" poinformował, że ma dojść do zmiany na stanowisku trenera Skry. Obecnie opiekunem bełchatowskiej ekipy jest Andrea Gardini. Według przekazanych informacji do zespołu występującego na co dzień w PlusLidze w przyszłym sezonie miałby dołączyć znany polskim kibicom szkoleniowiec - Gheorghe Cretu.

ZOBACZ TAKŻE: Co za forma! Huber idzie po rekord wszech czasów. Ile mu brakuje? (WIDEO)

Teraz na łamach wcześniej wspomnianego serwisu pojawiła się krótka rozmowa z prezesem bełchatowskiego klubu. Wiesław Deryło potwierdził medialne doniesienia.

- Po wielu staraniach i rozmowach uzgodniliśmy, że trenerem Skry w następnym sezonie będzie Gheorghe Cretu - powiedział.

Warto przypomnieć, że rumuński trener pracował już w wielu polskich klubach. Zasiadał na ławkach trenerskich takich zespołów jak Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, Asseco Resovia Rzeszów, Indykpol AZS Olsztyn i Cuprum Lubin.