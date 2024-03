Co za forma! Huber idzie po rekord wszech czasów. Ile mu brakuje? (WIDEO)

Wszystko wskazuje na to, że w tym sezonie Norbert Huber zapisze się w historii PlusLigi. W dwudziestu trzech spotkaniach fazy zasadniczej środkowy Jastrzębskiego Węgla zanotował aż 93 punktowe bloki i aby ustanowić absolutny rekord rozgrywek, musi zatrzymać rywali na siatce jeszcze tylko czternaście razy.

Do końca sezonu jeszcze daleko, ale Huberowi już teraz spokojnie można przyznać tytuł "króla bloku". W tym elemencie 25-letni środkowy od kilku miesięcy gra po prostu fantastycznie. Po raz ostatni pokazał to w czwartek - w zaledwie trzysetowym spotkaniu, w którym Jastrzębski Węgiel pokonał Bogdankę LUK Lublin 3:0, zablokował rywali aż ośmiokrotnie. A i tak nawet nie zbliżył się do swojego rekordu - ten ustanowił w meczu 11. kolejki z Projektem Warszawa, który zakończył z dwunastoma blokami na koncie.

Łącznie w dwudziestu trzech spotkaniach zdobył blokiem aż 93 punkty. Bardzo duże wrażenie robi jego średnia skutecznych bloków na set, która obecnie wynosi 1,18. W jednym meczu mistrz Europy z 2023 roku notuje średnio 4,04 punktowego bloku. Bartłomieja Lemańskiego z PGE GiEK Skry Bełchatów i Szymona Jakubiszaka z Indykpolu AZS-u Olsztyn, którzy zajmują w tym zestawieniu drugą pozycję, środkowy Jastrzębskiego Węgla wyprzedza o 37 punktów.

Jako że do końca fazy zasadniczej pozostało jeszcze sześć kolejek, a potem czeka nas faza play-off, wszystko wskazuje na to, że Huber ustanowi w tym sezonie absolutny rekord PlusLigi. Ten należy obecnie do Dmytro Paszyckiego z Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle.

W swoim debiutanckim sezonie w polskiej najwyższej klasie rozgrywkowej (2014/2015) Ukrainiec w trzydziestu pięciu meczach dla Cuprum Lubin miał 116 punktowych bloków (średnia 0,83 na set). Huberowi aktualnie brakuje do niego tylko trzynastu punktów zdobytych w tym elemencie. Najprawdopodobniej poprawi wynik Paszyckiego jeszcze przed końcem pierwszej części rozgrywek.

Środkowy reprezentacji Polski już teraz ma na koncie więcej bloków, niż najlepsi zawodnicy w tym elemencie w wielu wcześniejszych sezonach PlusLigi. On sam raz zajął w tej klasyfikacji drugie miejsce - w sezonie 2021/2022, gdy jako gracz Grupy Azoty ZAKSY Kędzierzyn-Koźle miał 86 bloków w 31 meczach (średnia 0,8 na set), o jedenaście mniej niż najlepszy w rankingu Karol Kłos (wówczas PGE Skra Bełchatów).

Zawodnicy z największą liczbą punktów zdobytych blokiem w poszczególnych sezonach PlusLigi:

2023/2024 (sezon trwa): Norbert Huber (Jastrzębski Węgiel) - 93 (w 23 meczach, średnia 1,18 bloku na set)

2022/2023: Jakub Kochanowski (Asseco Resovia Rzeszów) - 94 (39 meczów, średnia 0,66)

2021/2022: Karol Kłos (PGE Skra Bełchatów) - 97 (35 meczów, średnia 0,67)

2020/2021: Piotr Nowakowski (Verva Warszawa Orlen Paliwa) - 98 (30 meczów, średnia 0,78)

2019/2020: Seyed Mohammad Mousavi (Indykpol AZS Olsztyn) - 78 (24 mecze, średnia 0,8)

2018/2019: Andrzej Wrona (ONICO Warszawa) - 81 (29 meczów, średnia 0,79)

2017/2018: Jakub Kochanowski (Indykpol AZS Olsztyn) - 100 (37 meczów, średnia 0,69)

2016/2017: Mateusz Sacharewicz (Łuczniczka Bydgoszcz) - 81 (32 mecze, średnia 0,74)

2015/2016: Mateusz Sacharewicz (BBTS Bielsko-Biała) - 88 (28 meczów, średnia 0,81)

2014/2015: Dmytro Paszycki (Cuprum Lubin) - 116 (35 meczów, średnia 0,83)

2013/2014: Piotr Hain (Indykpol AZS Olsztyn) - 91 (31 meczów, średnia 0,76)

2012/2013: Andrzej Wrona (Delecta Bydgoszcz) - 81 (29 meczów, średnia 0,74)

2011/2012: Andrzej Wrona (Delecta Bydgoszcz) - 78 (28 meczów, średnia 0,72)

2010/2011: Piotr Nowakowski (Tytan AZS Częstochowa) - 96 (34 mecze, średnia 0,72)

2009/2010: Patryk Czarnowski (Jastrzębski Węgiel) - 88 (31 meczów, średnia 0,72)

2008/2009: Piotr Nowakowski (Domex Tytan AZS Częstochowa) - 83 (27 meczów, średnia 0,74)

2007/2008: Marcin Nowak (ZAKSA Kędzierzyn-Koźle) - 79 (27 meczów, średnia 0,78)

2006/2007: Daniel Pliński (Jastrzębski Węgiel) - 79 (32 mecze, średnia 0,68)

2005/2006: Jakub Markiewicz (Gwardia Wrocław) - 83 (25 meczów, średnia 0,85)

2004/2005: Radosław Wnuk (Skra Bełchatów) - 79 (27 meczów, średnia 0,79)

2003/2004: Łukasz Kadziewicz (PZU AZS Olsztyn) - 78 (29 meczów, średnia 0,71)

2002/2003: Marcin Nowak (Polska Energia Sosnowiec) - 88 (28 meczów, średnia 0,8)

2001/2002: Jakub Markiewicz (Gwardia Wrocław) - 95 (29 meczów, średnia 0,83)

2000/2001: Andriej Tołoczko (Jastrzębie Borynia) - 104 (31 meczów, średnia 0,9)

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport