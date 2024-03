Do zakończenia sezonu w Pucharze Świata w skokach narciarskich zostało już naprawdę niewiele. Marzec to jednak spora dawka emocji. W piątek 8 marca w norweskim Oslo rozpoczyna się bowiem cykl Raw Air. Przed nami kwalifikacje do sobotniego konkursu. Relacja live i wyniki na żywo na Polsatsport.pl.