Polonia Warszawa zdobyła europejskie trofeum! Historyczny sukces klubu.

Do przerwy finałowego spotkania, rozgrywanego w sobotnie południe w hali Centrum Sportu Wilanów, w której warszawianki na co dzień rozgrywają mecze ekstraklasy, wydawało się podopieczne francuskiego trenera Jerome'a Fourniera zwyciężą bez problemów.

Po dwóch kwartach prowadziły już różnicą 15 punktów (36:21). W trzeciej coś się jednak w ich grze zacięło, a rywalki, częściej trafiające z dystansu, wygrały tę odsłonę 21:12. Idąc za ciosem, doprowadziły do wyrównania w 33. minucie (50:50), a w 35. wyszły nawet na prowadzenie (55:54).

Ostatni fragment meczu, od stanu 56:56 w 36. min, zdeterminowane w obronie "Czarne Koszule", grające tego dnia na biało, wygrały jednak 10:0, nie dając sobie odebrać historycznego sukcesu.

W zespole triumfatorek wyróżniły się Klaudia Sosnowska - 20 punktów, sześć zbiórek i siedem asyst i Amerykana Zada Williams - 19 pkt i 12 zbiórek, a wśród pokonanych Oksana Mołłowa i Bogdana Łapchan, które także uzyskały, odpowiednio, 20 i 19 pkt.

Była to dziewiąta edycja finałowej rywalizacji European Women's Basketball League. Polonia awansowała do meczu o tytuł z kompletem zwycięstw. Sezon zasadniczy EWBL miał składać się z trzech turniejów systemem „każdy z każdym”, ale odbyły się tylko dwa w Warszawie i Ostrawie. Trzeci - na Ukrainie nie doszedł do skutku ze względu na trwającą agresję Rosji.

Polonia drugi rok z rzędu była gospodarzem turnieju finałowego. Przed rokiem, gdy impreza była rozgrywana w formule Final Four, zajęła trzecie miejsce, pokonując w meczu o brąz sobotniego rywala BK Frankiwsk 100:53. Trofeum zdobyły zawodniczki czeskiego BK Levharti Chomutów, które wygrały z litewskim Neptunasem Kłajpeda 77:73.

BK Frankiwsk-Prykarpattia to aktualny mistrz Ukrainy i lider tamtejszej Superligi (14-2).

EWBL, trzecie w hierarchii rozgrywki, po Eurolidze i Pucharze Europy, została założona w 2015 r., a do tej pory wystąpiły w niej drużyny z 15 krajów, przede wszystkim Europy Środkowej, ale także (pojedyncze sezony) z Turcji i Libanu. Ostatnie dwie edycje to triumf zespołów w Czech - Levharti i Żabina Brno (2022). Wcześniej ze zwycięstw cieszyły się: TTT Ryga (2016, 2019), Good Angels Koszyce (2017, 2018) oraz Horizont Mińsk (2021).

SKK Polonia Warszawa - BK Frankiwsk-Prykarpattia 66:56 (20:13, 16:8, 12:21, 18:14)

Punkty:

SKK Polonia Warszawa: Klaudia Sosnowska 20, Zada Williams 19, Anna Pawłowska 8, Marta Mistygacz 8, Julia Berezowska 5, Weronika Preihs 4, Marta Masłowska 2, Martyna Leszczyńska 0, Nicola Batura 0.

BK Frankiwsk-Prykarpattia: Oksana Mołłowa 20, Bogdana Łapchan 19, Daria Kononunczenko 6, Krystyna Filewycz 6, Ołha Aleksiejczyk 3, Karyna Panchuk 2, Anastasija Szepeliuk 0, Anna Szachwatowa 0.

PI, PAP