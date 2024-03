Real Madryt szykuje kolejny głośny transfer. To środkowy obrońca

Prezydent Realu Florentino Perez przyzwyczaił swoich kibiców do spektakularnych transferów - zwłaszcza dotyczących zawodników z linii ofensywnej. Nie inaczej ma być w tym roku, kiedy madrytczycy będą chcieli pozyskać Mbappe. O tym zawodniku w kontekście "Los Blancos" mówi się już bardzo długo.

Sternik aktualnego lidera La Liga zdaje sobie jednak sprawę, że wzmocnień należy dokonać nie tylko w ataku, ale i w obronie. Z tego powodu mowa o sprowadzeniu środkowego obrońcy OSC Lille - zaledwie 18-letnie Leny'ego Yoro, który zbiera kapitalne recenzje w Ligue 1.

ZOBACZ TAKŻE: Lewandowski z asystą, gol 16-latka. Barcelona wciąż w grze o tytuł!

Co ciekawe, jego kontrakt z francuskim klubem kończy się latem 2025 roku, ale mimo to Real pragnie pozyskać go już teraz, będąc gotowym na wyłożenie sporej sumy na stół. Według doniesień hiszpańskich dziennikarzy, m.in. z gazety "Marca", włodarze Lille chcą nawet dostać... sto milionów euro! Mało prawdopodobne jednak, aby "Królewscy" zgodzili się na taką rozrzutność.

Jednym z wariantów - w ostateczności - jest "gra na czas" i przeczekanie do kolejnego roku i momentu zakończenia kontraktu Yoro z Lille. Wówczas nastoletni defensor będzie mógł odejść za darmo, a ponieważ on sam chciałby trafić do Realu, "Królewscy" nie muszą mieć obaw, że jakikolwiek inny klub przekona go do siebie.

Sęk w tym, że Real chce mieć 18-latka już latem tego roku. Wydaje się, że działacze Lille znajdują się pod dużą presją. Jeżeli nie sprzedadzą swojego gracza w tegorocznym letnim okienku, wówczas mogą nie zarobić na nim złamanego grosza. Dużym prawdopodobieństwem jest zatem drastyczne zejście z ceny. Portal "Transfermarkt" wycenia Francuza na 25 milionów euro.