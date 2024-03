Poważna choroba niemieckiej tenisistki. Przerwała milczenie. Opowiedziała o wszystkim

Lys w instagramowym poście podzieliła się z fanami wiadomością na temat jej stanu zdrowia. Niemka cierpi na chorobą autoimmunologiczną. W 2020 roku zdiagnozowano u niej spondyloartropatię – grupę chorób zapalno-reumatycznych, które dotyczą głównie stawów kręgosłupa i prowadzą do silnego bólu pleców.

ZOBACZ TAKŻE: Hurkacz skomentował odpadnięcie z Indian Wells. Ważna deklaracja

"Dzięki wspaniałemu wsparciu i leczeniu ze strony mojego zespołu medycznego nadal mogę realizować swoje sportowe marzenie i dawać z siebie to, co najlepsze. Od czasu do czasu jestem jednak zmuszony do zmiany i dostosowania mojego planu turnieju w krótkim czasie" - napisała młoda tenisistka.

Oprócz emocjonalnego przesłania Lys zamieściła również zdjęcie ze szpitalnego łóżka z dopiskiem.

"Wasze wsparcie zawsze daje mi ogromną siłę. Jestem przekonana, że moja pasja będzie mnie wciąż napędzać. Dziękuję z całego serca za waszą miłość, zrozumienie i wsparcie" - zakończyła Niemka.

W ubiegłą środę Lys musiała odwołać swój występ w turnieju ITF w Słowacji z powodu zwiększonych objawów choroby. Na razie nie wiadomo, kiedy Niemka znów pojawi się na korcie.