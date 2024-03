Sabalenka przeżyła koszmar. "O Boże, co ja zrobiłam?"

Sabalenka jako turniejowa "dwójka" i zarazem wiceliderka rankingu WTA była wielką faworytką starcia ze Stearns. Amerykanka wysoko jednak zawiesiła poprzeczkę Białorusince, czego dowodem wygrana w pierwszym secie 7:6. Gdy w drugiej partii faworyzowana Sabalenka triumfowała 6:2, wydawało się, że wszystko wraca do normy, a kolejna odsłona będzie jedynie formalnością.

Stało się jednak zupełnie inaczej. O losach wygranej znowu musiał zadecydować tie-break. Wcześniej Stears miała aż cztery piłki meczowe (!). Nie potrafiła jednak wykorzystać żadnej. Sabalenka dokonała wielkiej rzeczy, odrabiając straty i wygrywając mecz. O jej niesamowicie silnym charakterze, woli walki, determinacji i nieustępliwości świadczy dodatkowo fakt, że w tie-breaku musiała radzić sobie z kontuzją kostki.

- W pierwszych sekundach było źle, ale potem powoli było coraz lepiej i poczułam, że ok, jestem gotowa do gry. Ale w tym momencie, kiedy doszło do skręcenia, pomyślałam "O Boże, co ja zrobiłam? Zrobiłam coś złego, że akurat mnie się to przytrafia?" - powiedziała tuż po meczu.

O ile Sabalence udało się cudem wyjść z opresji, tak po zakończonym pojedynku wielu zastanawiało się, co dalej ze stanem zdrowia Białorusinki. Nie brakowało sugestii, że kontuzja może nie pozwolić jej ponownie wyjść na kort w najbliższym czasie.

- Powiedziałabym, że mam spore doświadczenie w skręcaniu kostki i wiem, jak się z tego wydostać i nie nabawić się kontuzji. Myślę, że tuż przed tym naprawdę szalonym zwrotem akcji udało mi się w pewnym sensie odpuścić i w pewnym sensie uratować się. Dlatego czuję, że wszystko powinno być w porządku - uspokoiła swoich fanów Sabalenka.

Druga "rakieta" świata o awans do czwartej rundy powalczy z Brytyjką Emmą Raducanu. To spotkanie już w poniedziałek o godz. 21:00 czasu polskiego.