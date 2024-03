Tajemnicza śmierć znanego sportowca. To już trzecia ofiara w ostatnich miesiącach

Jak donosi brazylijska policja, kulturysta i influencer fitness został zastrzelony przed swoim domem w sobotni wieczór. Sprawcy uciekli na motocyklu. Natychmiast wezwano karetkę, jednak mimo prób reanimacji nie udało się uratować życia 32-latka.

Brat zamordowanego Yoshio zdołał zanieść go do swojego samochodu jeszcze przed przyjazdem karetki. Prawdopodobnie u poszkodowanego doszło do zatrzymania akcji serca, a jedna z kul trafiła go w kręgosłup.

Według relacji, brat podwiózł Denisa do domu, ponieważ jego samochód się zepsuł. Miał on wysiąść i skierować się w stronę swojego domu. Wtedy nadjechali motocykliści, którzy zaczęli do niego strzelać.



Policja prowadząca śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa Yoshio nie dokonała jeszcze żadnych aresztowań. To jednak kolejne już zdarzenie tego typu w świecie kulturystyki.

W listopadzie mistrz kulturystyki Luis Manuel Lomeli również został zastrzelony przez strzelców na motocyklach. Miał 45 lat. Lomeli jechał samochodem na siłownię w stanie Guanajuato w Meksyku. Nagle uzbrojeni zbrodniarze zaczęli do niego strzelać.

Z kolei w styczniu inna brazylijska zawodniczka, Ellen Campos została czterokrotnie postrzelona przez swojego chłopaka. Ten z kolei twierdził, że działał w samoobronie. Według jego zeznań, kobieta groziła mu. Kulturystkę znaleziono martwą w jej mieszkaniu w Belo Horizonte.