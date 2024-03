To koniec sezonu dla norweskiego skoczka! Decyzję podjął po groźnym upadku

Sezon 2023/2024 wkracza w decydującą fazę. Do końca zmagań w tej kampanii zostały konkursy zaliczane do cyklu Raw Air oraz zawody na mamuciej skoczni w Planicy. Już wiadomo, że w rywalizacji do końca sezonu nie wystąpi Kristoffer Eriksen Sundal.

W prologu przed niedzielnym konkursem na Holmenkollbakken w Oslo Norweg zaliczył bolesny upadek. Ostatecznie 23-latek postanowił wystartować w zawodach. Zajął w nich 32. miejsce. Dzień po konkursie stało się jasne, że dolegliwości bólowe są na tyle poważne, że Sundal musi przedwcześnie zakończyć sezon.

Warto wspomnieć, że w przededniu upadku urodzony w Oslo skoczek zapisał na swoim koncie najlepszy występ w dotychczasowej karierze w Pucharze Świata. Uplasował się bowiem na drugiej lokacie w sobotnim konkursie. Wcześniej Sundal dwa razy stał na podium zawodów PŚ. Zarówno w Willingen, jak i w Sapporo kończył zmagania na trzeciej pozycji.

Obecny sezon był zdecydowanie najlepszym w karierze 23-latka. Zakończył go z dorobkiem 458 punktów, co aktualnie daje mu 17. miejsce w klasyfikacji generalnej PŚ. Jest jednak przesądzone, że rywale, którzy będą startowali do końca sezonu, wkrótce go wyprzedzą.

Kolejne zmagania w ramach Raw Air odbędą się w Trondheim. Liderem cyklu jest Stefan Kraft. Austriak przewodzi również klasyfikacji generalnej PŚ.

