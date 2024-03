Zacięty bój w końcówce! Sabalenka z awansem do kolejnej rundy Indian Wells

Początek pierwszej partii był dość wyrównany. Obie zawodniczki wygrywały swoje gemy serwisowe. Przełom nastąpił przy stanie 3:2 dla Sabalenki. Wówczas druga rakieta świata przełamała przeciwniczkę i wyszła na prowadzenie dwoma gemami. Przewagi nie oddała do końca seta, którego finalnie wygrała 6:3.

Druga odsłona zaczęła się podobnie, co pierwsza. I również Raducanu jako pierwsza przegrała swój serwis. Tyle że chwilę później to samo przytrafiło się Sabalence i na tablicy wyników mieliśmy remis 3:3. Później tenisistki rywalizowały gem za gem, aż w końcu przy stanie 5:5 po niezwykle wyrównanym gemie Białorusinka wykorzystała drugi break point i wyszła na prowadzenie 6:5 w secie.

Raducanu nie dała jednak za wygraną. Kolejny gem był bardzo zażarty. Brytyjka mogła zakończyć go trzykrotnie na swoją korzyść. Ostatecznie to jednak Sabalenka zachowała więcej zimnej krwi. Co prawda zmarnowała trzy piłki meczowe, ale przy czwartej nie popełniła już błędu i i wygrała seta 7:5, a całe spotkanie 2:0.

Aryna Sabalenka - Emma Raducanu 2:0 (6:3, 7:5)