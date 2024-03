Semeniuk w wywiadzie dla "Przeglądu Sportowego" wyznał, że ma obawy i stresuje się wyborem, jakiego dokona Nikola Grbić w sezonie reprezentacyjnym, który będzie wyjątkowy, bo wybrana "dwunastka" będzie reprezentować Polskę podczas igrzysk olimpijskich we Francji.

- Nie wiadomo, na kogo spośród przyjmujących postawi trener w kontekście igrzysk. W poprzednim sezonie tak rotował składem, że czasami tuż przed pierwszym gwizdkiem dowiadywaliśmy się, kto tego dnia pojawi się w wyjściowej szóstce. Trudno rozgryźć koncepcję trenera, choć ja będę robił wszystko, co w mojej mocy, by znaleźć się w ostatecznym składzie. Mam nadzieję, że selekcjoner weźmie pod uwagę to, jak radzę sobie w sezonie ligowym. Choć nie chcę, żeby kartą przetargową miało być to, że zdobyłem już trzy trofea z klubem, a inni mają ich mniej (śmiech). Wiem, że niektórzy twierdzą, że trener już dawno wybrał skład na igrzyska, ale myślę, że każdy z nas jest przygotowany na rywalizację o miejsce w składzie na pozycji przyjmującego. Spośród nas za murowanego kandydata do wyjazdu na igrzyska uważam Olka Śliwkę, który, choć wraca po kontuzji, to stanowi bardzo ważną część drużyny i jest zastępcą kapitana. Myślę, że Wilfredo Leon też może być spokojny o wyjazd na igrzyska. Natomiast ja, Bartosz Bednorz i Tomasz Fornal będziemy kulturalnie bić się o Paryż. Jedyne czego bym chciał, to żeby trener nie zwlekał za długo z ostateczną decyzją - powiedział.

Dla reprezentanta Polski oczekiwanie na powołania powoduje, że dokonuje on szczególnych analiz swojej gry, rozmyśla zbyt intensywnie, co nie wpływa dobrze na jego stan psychiczny.

- Długie oczekiwanie "siada" na psychikę. Rozumiem, że trener chciałby jak najdłużej dawać nam szansę pokazania się i wywalczenia sobie miejsca, ale z naszej perspektywy to czekanie nie jest łatwe, bo analizuje się każdy najmniejszy ruch. Później zastanawiasz się tylko, czy jeśli nie trenuję w podstawowej szóstce to dobrze, czy źle albo co oznacza dane spojrzenie szkoleniowca - stwierdził.

Sir Susa Vim Perugia Kamila Semeniuka w nadchodzącą niedzielę 17 marca) rozegra kolejne spotkanie fazy play-off SuperLega. Ich rywalem będzie Rana Verona. W rundzie zasadniczej Perugia najpierw wygrała 3:0, a potem przegrała 2:3.

Przygotowania reprezentacji Polski do igrzysk olimpijskich ruszają za około dwa miesiące, a same igrzyska potrwają od 26 lipca do 11 sierpnia.