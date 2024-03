Liga japońska chce ściągnąć słynnych siatkarzy! Wypłynęły nazwiska gwiazd

Polska PlusLiga i włoska SuperLega to w ostatnich latach dwie najlepsze ligi świata w męskiej siatkówce. Widać to chociażby w wynikach poprzednich edycji i tegorocznych rozgrywek europejskich pucharów. W Azji rośnie im jednak poważna konkurencja...

Drużyny w japońskiej V.League mogły do tej pory posiadać jednego zawodnika z zagranicy. Od sezonu 2024/25 to się zmieni. W klubach będą mogli grać dwaj zagraniczni siatkarze. To i tak ma być okres przejściowy, bo już mówi się, że za kilka sezonów będzie tam mogło występować po trzech obcokrajowców.