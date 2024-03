Wściekły Novak Djoković! Nie potrafił tego zrozumieć (WIDEO)

Djoković miał już na koncie przegranego seta 4:6, co ewidentnie wprawiało go w coraz większą złość. W drugim secie przy stanie 2:0 dla Serba i piątym break pointcie doszło do sytuacji, która niezwykle go zirytowała.

Lider światowego rankingu zaserwował, piłkę tuż za siatkę przebił Nardi i... zatrzymał się. Serb odegrał piłkę, tę znowu na jego połowę przebił Włoch i zdobył punkt i jednocześnie wygrał gema. Po tej sytuacji Djoković od razu rozpoczął dyskusję z sędzią.

Djoković: Zatrzymał się.

Sędzia: To, że się zatrzymał, nie oznacza, że ​​punkt się zatrzymał.

Djoković: O czym ty mówisz? Zatrzymał się i tyle. Całkowicie mnie zmylił. Ja też się zatrzymałem. Jak możesz nie potrafić tego ocenić. Żartujesz sobie ze mnie?

Sędzia spotkania decyzji nie zmienił. W tym secie Nardi od remisu 2:2 zdobył trzy gemy z rzędu i utrzymał przewagę do końca. Wygrał 6:3. Decydująca partia wyglądała tak samo i również zwyciężył w niej Włoch 6:3, który sensacyjnie wyeliminował z dalszej rywalizacji w Indian Wells światową "jedynkę" rankingu ATP.

20-latek w kolejnej rundzie kalifornijskiego turnieju zmierzy się z Tommym Paulem - 17. tenisistą świata.