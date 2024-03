- Pierwsza połowa z Surne w naszym wykonaniu była perfekcyjna. Graliśmy świetnie w obronie. Każdy zawodnik, który wchodził, dawał świetną energię, był niezwykle zaangażowany. Skupienie było na najwyższym poziomie. W drugiej połowie były trudne momenty, może dwa takie dołki, ale za każdym razem zawodnicy znajdowali sposób, by odpowiednio zaatakować przeciwnika. Cieszę się z wyniku końcowego, bo 19 punktów różnicy to jest bardzo dobry rezultat, ale to jest tylko połowa drogi - przyznał.

- Ten mecz w perspektywie całego sezonu nic nie oznacza. W Bilbao będzie na pewno trudniej, bo rywale będą pracować nad tym, jakich zmian dokonać przez ten tydzień. W rewanżu musimy zagrać z taką samą twardością, tak samo intensywnie, ale jeszcze bardziej ograniczyć błędy indywidualne - dodał.

Relacja live i wynik na żywo meczu Surne Bilbao Basket - Legia Warszawa od godziny 20.00 na Polsatsport.pl.

BS, PAP