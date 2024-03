Wiemy, z kim Iga Świątek zmierzy się w ćwierćfinale Indian Wells. To wielka gwiazda

Iga Świątek już może szykować się do ćwierćfinału turnieju WTA w Indian Wells. Polka w 1/8 finału pooknała w dwóch setach Julię Putincewą z Kazachstanu. O awans do najlepszej czwórki zmagań powalczy z Caroline Wozniacki.

Rywalizacja obu tenisistek zapowiada się arcyciekawie. Będzie to bowiem starcie byłej liderki rankingu WTA z aktualną oraz pojedynek dwóch zawodniczek, które wiedzą, jak smakuje triumf w Indian Wells. Wozniacki dokonała tej sztuki w 2011 roku - jedenaście lat później sukces ten powtórzyła Świątek.

I właśnie jedenaście lat różnicy dzieli obie sportsmenki, jeśli chodzi o wiek. Wozniacki to doświadczona 33-letnia tenisistka, która po kilku latach przerwy wznowiła karierę. Szczyt jej formy przypadł na końcówkę pierwszej dekady stulecia. W 2010 roku awansowała na pierwsze miejsce rankingu WTA.

Polskobrzmiące nazwisko Dunki nie jest przypadkowe. Jej rodzice są Polakami. Matka Anna była reprezentantką naszego kraju w siatkówce, natomiast ojciec Piotr piłkarzem m.in. Miedzi Legnica i Zagłębia Lubin. W latach '80 podpisał kontrakt z duńskim Odense, stąd przeprowadzka do Skandynawii. W lipcu 1990 roku na świat przyszła Wozniacki.

W swojej karierze wygrała jeden turniej wielkoszlemowy. Co ciekawe, mimo że liderką rankingu WTA była już w 2010 roku, to na wspomniany sukces czekała do 2018 roku. Wówczas sięgnęła po triumf w Australian Open. Ponadto dwukrotnie docierała do finału US Open. Mniej szczęścia miała na French Open, gdzie dwukrotnie dochodziła do ćwierćfinału, natomiast w Wimbledonie jej największym osiągnięciem jest czwarta runda.

Na swoim koncie posiada 30 zwycięstw w turniejach WTA oraz czterech ITF. Obecnie w rankingu WTA zajmuje 204. miejsce, co zupełnie nie odzwierciedla jej potencjału i umiejętności. Na trwających zmaganiach w Indian Wells pokonała już wyżej notowane Lin Zhu, Donnę Vekić, Katie Volynets oraz Angelique Kerber, która podobnie jak Wozniacki wraca po dłuższej przerwie.

Wozniacki ze Świątek rywalizowała tylko raz - w sierpniu 2019 roku podczas 1/16 finału WTA w Toronto. Wówczas nastoletnia Polka, szerzej nikomu jeszcze nieznana i przystępująca do drabinki głównej jako kwalifikantka, wygrała 2:1 (1:6, 6:3, 6:4), co było dużo sensacją. Teraz to Polka jest zdecydowaną faworytką.