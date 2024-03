Włoski zespół zmienia trenera. Powód?

65-letni Sarri był szkoleniowcem Lazio już trzeci rok i miał kontrakt obowiązujący do końca następnego sezonu.

- Maurizio Sarri zrezygnował z funkcji trenera, klub dziękuje mu za osiągnięcia i wykonaną pracę, życząc mu wszystkiego najlepszego - napisano w oficjalnym komunikacie.

Sarri zdecydował się ustąpić po pięciu porażkach w ostatnich sześciu meczach Lazio.

Sarri, były bankier, trenował w przeszłości także Chelsea Londyn i Napoli. Gdy był szkoleniowcem Juventusu Turyn został w 2020 roku zwolniony pomimo tego, że poprowadził "Bianconeri" do dziewiątego z rzędu tytułu mistrzowskiego.

Nowy szkoleniowiec Martusciello był asystentem Sarriego w Juventusie i Lazio. Był także głównym trenerem Empoli w sezonie 2016/17, kiedy toskański klub spadł do niższej klasy rozgrywek. Martusciello zadebiutuje w najbliższą sobotę.

W poprzednim sezonie Sarri poprowadził Lazio na drugie miejsce w Serie A. Teraz na jego rezygnację wpływ miała poniedziałkowa porażka 1:2 z Udinese. To była 12. ligowa przegrana zespołu ze stolicy. Teraz Lazio ma 11 pkt straty do czwartej w tabeli Bolonii. W Serie A zespół jest na 9 pozycji ze stratą 35 pkt do lidera Interu.

Lazio pokonało Bayern Monachium 1:0 w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów, ale następnie przegrało w Niemczech 0:3 i zostało wyeliminowane.

Maurizio Sarri ha rassegnato le proprie dimissioni, guida tecnica affidata a Giovanni Martusciello



✍️ https://t.co/APq6m0uyLG pic.twitter.com/5T32DS00uy — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) March 13, 2024

PAP