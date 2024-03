Koszmar Sabalenki. Cudowne wieści dla Świątek. Chodzi o ranking WTA

Aryna Sabalenka sensacyjnie odpadła już w czwartej rundzie tegorocznego WTA w Indian Wells. Białorusinka tym samym straci cenne punkty do rankingu światowego, ponieważ w zeszłym roku wygrała powyższe zmagania. To znakomita wiadomość dla Igi Świątek, która może znacząco powiększyć przewagę nad swoją największą rywalką.

Sabalenka od początku turnieju w Kalifornii boryka się z problemami. W konfrontacji w drugiej rundzie przeciwko Peyton Stearns wyszła z ogromnych opresji, broniąc aż cztery piłki meczowe. Dodatkowo musiała borykać się z kontuzją kostki.

W kolejnej rundzie Białorusinka zmierzyła się z Emmą Raducanu. Tutaj wiceliderce rankingu WTA udało się wygrać bez straty seta, ale druga odsłona zakończyła się zwycięstwem po twardym boju 7:5.

W pojedynku o ćwierćfinał Sabalenka zmierzyła się z Emmą Navarro. Amerykanka, będąca na 23. miejscu w rankingu światowym, triumfowała w pierwszym i trzecim secie, eliminując tym samym jedną z faworytek turnieju.

Odpadnięcie Sabalenki już w czwartej rundzie Indian Wells niesie za sobą poważne konsekwencje dla Białorusinki w kontekście punktów rankingowych. A to dlatego, że zawodniczka ze wschodu w ubiegłorocznych zmaganiach na kortach w Kalifornii dotarła do finału. W tym roku nie obroni wywalczonych wówczas punktów - wręcz przeciwnie, straci aż 530 "oczek".

To z kolei oznacza, że w najnowszym notowaniu rankingu WTA będzie mieć 8195 punktów. Obecnie traci do liderującej Świątek 1735 "oczek", ale Polka nadal jest w grze o zwycięstwo w Indian Wells. W czwartkowy wieczór zagra o awans do półfinału z Caroline Wozniacki.

Jeżeli nasza tenisistka zdołałaby powtórzyć sukces z 2022 roku i wygrać cały turniej, wówczas na koncie będzie mieć 10715 punktów. Jej przewaga nad Sabalenką wzrośnie aż do 2520 punktów!

Wszystko zatem wskazuje na to, że Świątek spędzi na fotelu liderki rankingu WTA kolejne tygodnie. Tym samym może przekroczyć barierę stu tygodni bycia na pierwszym miejscu w klasyfikacji najlepszych tenisistek świata. Obecnie panuje przez 94 tygodnie. Rekordzistką pod tym względem pozostaje Steffi Graf (377 tygodni).

Warto zaznaczyć, że do ćwierćfinału tegorocznego Indian Wells awansowały zaledwie trzy tenisistki z czołowej dziesiątki rankingu. I tylko one mogą jeszcze wzbogacić się o kolejne punkty.

Czołówka rankingu WTA (stan 14 marca 2024):

1. Iga Świątek - 9930 pkt (10715)*

2. Aryna Sabalenka - 8195

3. Coco Gauff - 6880 (7760)*

4. Jelena Rybakina - 5848

5. Jessica Pegua - 5035

6. Ons Jabeur - 4118

7. Qinwen Zheng - 4050

8. Marketa Voundrousova - 4015

9. Jelena Ostapenko - 3493

10. Maria Sakkari - 3295 (4175)*

*W nawiasie możliwa maksymalna liczba punktów w rankingu po Indian Wells.