Sensacja w Indian Wells! Aryna Sabalenka poza turniejem

Początek tego spotkania niczym się nie wyróżnił. Obie zawodniczki zdecydowanie "rozkręciły się" jednak w trzecim gemie. Zaczęły ryzykować i grać przy siatce, a spotkanie naprawdę zaczynało się podobać. Długie wymiany pojawiały się zazwyczaj przy serwisie Amerykanki, która za każdym razem musiała zaciekle walczyć o zwycięstwo. Sabalenka swoje gemy serwisowe wygrywała bez większych problemów, mimo sporej ilości niewymuszonych błędów. Aż do stanu 4:3. Wtedy Białorusinka uderzyła w siatkę dwie wysokie, wydające się łatwymi, piłki, a do tego popełniła podwójny błąd serwisowy. Navarro wykorzystała swoją szansę i po raz pierwszy w tym meczu przełamała rywalkę. Później "zrobiła swoje" przy własnym podaniu i wygrała pierwszego seta.

ZOBACZ TAKŻE: Iga Świątek musi na nią uważać! „Jej historia jest inspiracją dla wielu kobiet”

Ta porażka zirytowała drugą najlepszą tenisistkę świata. W pierwszym secie widać było u niej nerwy, ale po przerwie zdecydowanie się opanowała. Zaczęła grać tak spokojnie, jak jej rywalka. Ta cierpliwość się opłaciła. Zdominowała Amerykankę, uciszając przy tym niemalże całą publiczność. Mocne ciosy i solidne returny zaczęły trafiać w kort, dając Białorusince kolejne punkty. Tym razem to ona cieszyła się ze zwycięstwa w secie.

W decydującej partii - niespodzianka. Już w drugim gemie 23-letnia Amerykanka przełamała Sabalenkę. Ta jednak nie pozostała dłużna. Następne własne podanie Navarro przegrała już wyraźnie... by potem znów po zaciętej walce wyjść obronną ręką. Białorusinka dwoiła się i troiła, chcąc "wrócić" do dobrej gry, ale to nie był jej dzień. Pod koniec meczu sfrustrowana zaczęła nawet pokrzykiwać w stronę swojego sztabu. A 23-latka kontynuowała swoją dobrą i spokojną grę. To ona była dziś lepsza na korcie i zasłużenie awansowała do grona najlepszych ośmiu zawodniczek.

Skrót meczu Sabalenka - Navarro:

Rywalką Navarro w ćwierćfinale będzie zwyciężczyni meczu Maria Sakkari - Diane Parry.

Aryna Sabalenka - Emma Navarro 1:2 (3:6, 6:3, 2:6)