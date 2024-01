Morderczy bój Hurkacza, trzy godziny na korcie. Niemiec jednak zbyt mocny

Reprezentacja Polski przechodziła przez kolejne rundy United Cup jak burza. Biało-Czerwoni ograli Brazylię i Hiszpanię w fazie grupowej, a następnie odprawili z kwitkiem Chiny oraz Francję. W wielkim finale czekali na nich natomiast Niemcy.

Jako pierwsza swój mecz w ramach tej rywalizacji rozegrała Iga Świątek. Liderka rankingu WTA, zgodnie z oczekiwaniami, pokonała 2:0 (6:3, 6:0) Angelique Kerber. Wyprowadziła tym samym naszą kadrę na prowadzenie 1:0. Następnie na kort wszedł Hubert Hurkacz, który mierzył się z Alexandrem Zverevem.

Spotkanie od początku było bardzo zacięte. Tenisiści szli łeb w łeb, a gemy trwały bardzo długo. Żadnemu z zawodników nie udało się przełamać oponenta, wobec czego konieczny był tie-break. W nim lepszy okazał się Hurkacz, który wygrał 7:3.

Drugi set zaczął się tak, jak pierwszy - od wyrównanej rywalizacji. Obaj gracze prezentowali niezwykle zbliżony poziom i znów żadnemu nie udało się wygrać gema przy podaniu przeciwnika. Hurkacz doprowadził więc do kolejnego tie-breaka, w który wszedł bardzo dobrze - wysforował się na prowadzenie 2:0. Później Zverez dogonił jednak Polaka i zrobiło się 3:3. W kolejnych minutach emocje sięgały zenitu, a walka na korcie była pasjonująca. Ostatecznie w wojnie nerwów lepszy był Zverev, który wygrał 8:6.

Taki wynik oznaczał konieczność rozegrania trzeciego seta. Ten, podobnie jak dwa poprzednie, był zacięty. Po raz pierwszy jednemu z zawodników udało się jednak przełamać drugiego - zrobił to Niemiec przy stanie 3:3. Hurkacz musiał więc gonić. Ta sztuka mu się nie udała i finalnie to Zverev cieszył się z wygranej. Doprowadził tym samym do remisu 1:1 w finałowym boju, co oznacza, że decydujące stało się spotkanie w mikście.

Hubert Hurkacz - Alexander Zverev 7:6, 6:7, 4:6

