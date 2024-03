Sabalenka uderzyła pięścią w stół! Wprost do hejterów: "Ten gość się wami zajmie"

Aryna Sabalenka to tenisistka, która budzi wśród kibiców ogromne emocje. Jedni ją uwielbiają, inni - życzą jej bardzo źle. Nie bez znaczenia jest tu jej narodowość - wszak Białoruś to kraj, który blisko współpracuje z Rosją od początku zbrodniczego ataku na Ukrainę. Zawodniczka często musi mierzyć się z ostrym hejtem. Teraz zwróciła się do swoich krytyków za pośrednictwem mediów społecznościowych.