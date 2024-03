Transferowy hit rywala Jastrzębskiego przed rewanżem w LM! Ściągnie gwiazdora PlusLigi!

Co ciekawe, Clevenot to były siatkarz m.in. Jastrzębskiego Węgla, który w ekipie aktualnych mistrzów kraju spędził dwa lata (2021-2023). Następnie trafił do Warty Zawiercie, której barwy reprezentuje w tym sezonie. Od jakiegoś czasu mówiło się jednak, że Francuz zmieni barwy klubowe. Teraz można to już zakomunikować oficjalnie.

Donoszą o tym tureckie media, które informują, że Clevenot zwiąże się z tegorocznym półfinalistą Ligi Mistrzów. Ziraat Bankasi dogadał się z zawodnikiem jeszcze przed rewanżem z jastrzębianami w Champions League, który zaplanowany został na 20 marca w Ankarze. 29-letni reprezentant "Trójkolorowych" będzie zawodnikiem Ziraatu od nowego sezonu.

Doświadczony przyjmujący ma na swoim koncie wiele sukcesów. Z reprezentacją Francji sięgnął po złoto olimpijskie w 2020 roku oraz triumf w Lidze Narodów dwa lata później. Na niwie klubowej największe laury święcił w Polsce. Z Jastrzębskim Węglem zdobył mistrzostwo kraju oraz dotarł do finału Ligi Mistrzów. W tym roku z Wartą zdobył Tauron Puchar Polski. W przeszłości grał m.in. w Piacenzie.

Warto zaznaczyć, że Ziraat Bankasi to jeden z najbogatszych klubów siatkarskich w Europie. W kuluarach mówi się, że jego nowym zawodnikiem może zostać Wilfredo Leon.