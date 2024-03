Cash kontra Lille, Szymański kontra Olympiakos. Rozlosowano pary 1/4 finału Ligi Konferencji

Club Brugge, którego piłkarzem jest Michał Skóraś, zmierzy się z PAOK Saloniki Tomasza Kędziory w ćwierćfinale Ligi Konferencji. Polacy to byli koledzy z Lecha Poznań. Losowanie odbyło się w piątek w Nyonie, a mecze tej fazy zaplanowano na 11 i 18 kwietnia.

Skóraś był zawodnikiem "Kolejorza" od początku seniorskiej kariery w 2018 roku do 2023, kiedy przeniósł się do Belgii. Z kolei Kędziora był wypożyczony do poznańskiego klubu w marcu 2022 roku, gdy zawieszono jego kontrakt z Dynamem Kijów po rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

ZOBACZ TAKŻE: Pary ćwierćfinałowe Ligi Europy. Włoski szlagier, trudne zadanie klubu Fabiańskiego

W tej rundzie wystąpią także dwa inne kluby, w których kadrach są polscy piłkarze: Aston Villa Matty'ego Casha, grupowy rywal Legii Warszawa, zagra z Lille OSC, a Fenerbahce Stambuł Sebastiana Szymańskiego zmierzy się z Olympiakosem Pireus. Czwartą parę tworzą Viktoria Pilzno i finalista poprzedniej edycji LK - Fiorentina.

W półfinałach, które odbędą się 2 i 9 maja, lepszy z pary Aston Villa i Lille trafi na Olympiakos lub Fenerbahce, natomiast zwycięzca dwumeczu pomiędzy Club Brugge a PAOK Saloniki rywalizować będzie z Fiorentiną lub Viktorią Pilzno.

Finał obecnej edycji LK zaplanowano na 29 maja w Atenach.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Konferencji (na pierwszym miejscu gospodarz pierwszego meczu):

Club Brugge - PAOK Saloniki

Olympiakos Pireus - Fenerbahce Stambuł

Aston Villa - Lille OSC

Viktoria Pilzno - Fiorentina

Rewanże: 18 kwietnia

Półfinały: 2 i 9 maja

Aston Villa/Lille OSC - Olympiakos Pireus/Fenerbahce Stambuł

Viktoria Pilzno/Fiorentina - Club Brugge/PAOK Saloniki

Finał: 29 maja, Ateny (Grecja)

GW, PAP