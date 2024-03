Znamy pary w ćwierćfinałach Ligi Mistrzów. Ależ hity!

Rywalizacja Realu Madryt z Manchesterem City to największy hit ćwierćfinałów Ligi Mistrzów. FC Barcelona Roberta Lewandowskiego trafiła na Paris Saint Germain, a Arsenal Londyn Jakuba Kiwiora na Bayern Monachium.

Do najlepszej ósemki obecnej edycji Ligi Mistrzów awansowały trzy drużyny hiszpańskie (Real Madryt, Atletico Madryt i FC Barcelona), dwie niemieckie (Borussia Dortmund i Bayern Monachium), dwie angielskie (Manchester City oraz Arsenal Londyn) i jedna francuska (Paris Saint Germain).

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek uderza w powołania Probierza! "Ten ruch ma spore konsekwencje!”

W pierwszej parze losujący drużyny były piłkarz Chelsea Londyn John Obi Mikel złączył ze sobą Arsenal Jakuba Kiwiora i Bayern Monachium. Następnie do Atletico dolosował Borussię, a do Realu Madryt Manchester City. To właśnie rywalizacja "Królewskich" z obrońcami tytułu najlepszej klubowej drużyny Europy zapowiada się na największy hit ćwierćfinałów. Niezwykle interesujące będą także mecze PSG z Barceloną Roberta Lewandowskiego.

Pierwsze mecze ćwierćfinałowe zostaną rozegrane 9 i 10 kwietnia, a spotkania rewanżowe tydzień później - 16 i 17 kwietnia. Półfinały zaplanowano na 30 kwietnia i 1 maja oraz 7 i 8 maja.

Finał tegorocznej edycji Champions League odbędzie się 1 czerwca na stadionie Wembley w Londynie.

Pary ćwierćfinałowe Ligi Mistrzów:

Arsenal Londyn - Bayern Monachium

Atletico Madryt - Borussia Dortmund

Real Madryt - Manchester City

Paris Saint Germain - FC Barcelona

Hipotetyczne pary półfinałowe:

Atletico/Borussia Dortmund - Paris Saint Germain/Barcelona

Arsenal Londyn/Bayern Monachium - Real Madryt/Manchester City

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport