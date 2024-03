Jest sprzeciw wobec udziału Rosji i Białorusi w igrzyskach! Wysłano oficjalne pismo

Komitety olimpijskie Estonii, Łotwy i Litwy wystosowały wspólny list do MKOl, w którym podtrzymują sprzeciw dotyczący dopuszczenia rosyjskich i białoruskich sportowców do udziału w igrzyskach w Paryżu. Są też przeciwne ich obecności podczas ceremonii otwarcia.

Komitety olimpijskie państw bałtyckich wyraziły zdecydowane przekonanie, że sportowcy z Rosji nie powinni zostać dopuszczeni do udziału w igrzyskach, a decyzja pozwalająca im na to jest nie do przyjęcia, gdyż na Ukrainie toczy się wojna.

ZOBACZ TAKŻE: One wystąpią na igrzyskach! Polska ma kolejnych przedstawicieli

Sygnatariusze listu podkreślili znaczenie przejrzystej procedury wdrażania decyzji, zgodnie z którą sportowcy z tych krajów mogą uczestniczyć w igrzyskach wyłącznie jako neutralni sportowcy indywidualni. Wyrazili także opinię, aby monitorować wszelkie niewłaściwe zachowania, czy to ze strony sportowców, czy ich władz państwowych nie tylko przed i w trakcie, ale także po zakończeniu imprezy w Paryżu.

Stwierdzili, że rozumieją, że ich opinia nie jest powszechnie podzielana i że akceptują wielość poglądów, które doprowadziły do decyzji w obecnym kształcie. Podkreślili "ogromne znaczenie kompetentnego, przejrzystego, odpowiedzialnego, sprawiedliwego i zrozumiałego procesu wdrażania wspomnianej decyzji, aby utrzymać wiarygodność tych, którzy ją podjęli, a także wszystkich organizacji i osób, które się do niej stosują".

"Wystarczyłby jeden incydent, aby igrzyska olimpijskie stały się platformą wspierającą wojnę. Upewnijmy się, że tak się nie stanie" - podsumowali autorzy dokumentu.

Igrzyska olimpijskie w Paryżu odbędą się w dniach 26 lipca - 11 sierpnia 2024 roku.

KP, PAP