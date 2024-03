Lewandowski trafił do Barcelony w poprzednim sezonie, który może zaliczyć do bardzo udanych. Co prawda "Duma Katalonii" rozczarowała w Lidze Mistrzów, w której nie wyszła z grupy, ale na krajowym podwórku sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii oraz triumf w La Liga. Kapitan reprezentacji Polski dodatkowo został królem strzelców tych drugich rozgrywek.

W tym sezonie 35-latek nie błyszczy już tak skutecznością, co w pewnym momencie zrodziło wiele plotek dotyczących jego przedwczesnego odejścia z klubu. Jego kontrakt z Barceloną jest ważny do końca czerwca 2026 roku, ale nie brakowało doniesień o przenosinach do Arabii Saudyjskiej lub Stanów Zjednoczonych.

O swoją przyszłość legenda Bayernu Monachium została zapytana niedawno na kanale Meczyki.pl na YouTube. W udzielonym wywiadzie Lewandowski był zbulwersowany różnymi plotkami na jego temat.

- Dlaczego mówicie, że to jest hiszpańska prasa? To nie jest hiszpańska prasa. To jest jeden artykuł, jedno zdanie. Dlaczego manipulujecie tymi, którzy to czytają? W jednej gazecie ktoś coś napisze, drugiego dnia co innego. Ja już powtarzałem w tym temacie wielokrotnie. Dla mnie wszystko jest jasne. Wiem, gdzie będę w przyszłym sezonie i tak zostanie - zaznaczył stanowczo.

Następnie Lewandowski potwierdził, że nie zamierza rozstawać się z Barceloną, z którą niedawno awansował do ćwierćfinału Ligi Mistrzów. W dwumeczu z SSC Napoli polski napastnik zdobył dwie bramki. W całym sezonie strzelił 19 goli i zanotował siedem asyst w 38 spotkaniach.