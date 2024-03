GKS Tychy ma ambicje powrotu do PKO BP Ekstraklasy. W tej chwili zajmuje trzecie miejsce w ligowej tabeli, tracąc do Lechii Gdańsk i Arki Gdynia trzy punkty. W ostatniej kolejce zmarnowali szanse na zbliżenie się do fotela lidera - zremisowali z Miedzią Legnica 2:2.

ZOBACZ TAKŻE: Cash kontra Lille, Szymański kontra Olympiakos. Rozlosowano pary 1/4 finału Ligi Konferencji

Gości czeka w tym meczu bardzo trudne zadanie, są bowiem znacznie niżej notowani niż ich rywale. Mimo tego mogą być w dobrych nastrojach. W poprzednim spotkaniu wygrali z Resovią Rzeszów 2:1.

Relacja live i wynik na żywo GKS Tychy - Chrobry Głogów na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 15:00.