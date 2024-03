Świetna końcówka Arged BM Stali w Dąbrowie Górniczej

Po dwóch akcjach Xeyriusa Williamsa to gospodarze prowadzili na początku meczu, ale szybko rywale odpowiedzieli na to serią 0:9. Bardzo ważnym graczem był Ojars Silins, a po zagraniach Nemanji Djurisicia utrzymywało się pięciopunktowe prowadzenie gości. Później do remisu doprowadził jednak Dawid Słupiński, ale ostatecznie dzięki akcji Rodneya Chatmana po 10 minutach było 22:25.

W drugiej kwarcie Arged BM Stal dość szybko uciekała na dziewięć punktów po trójce Tomasza Gielo. Dąbrowianie cały czas utrzymywali się w grze, bo mogli liczyć na trójki Marca Garcii i Taylera Personsa. Po kolejnej akcji Nicolasa Carvacho gospodarze przegrywali tylko punktem! Później niesamowite rzuty z dystansu trafiał Laurynas Beliauskas, a przewaga ponownie wynosiła 10 punktów. Ostatecznie pierwsza połowa zakończyła się wynikiem 49:54.

W trzeciej kwarcie długo utrzymywała się przewaga zespołu trenera Andrzeja Urbana, ale MKS ciągle był blisko. Po późniejszej kolejnej trójce Taylera Personsa gospodarze przegrywali już tylko punktem. Po chwili przewagę tej ekipie dawał Lovell Cabbil! Przyjezdni z kolei mieli teraz spore problemy z konstruowaniem akcji ofensywnych. Dzięki rzutom wolnym Personsa po 30 minutach było 69:67.

Trójki Błażeja Kulikowskiego utrzymywały zespół trenera Borisa Balibrei na prowadzeniu na początku kolejnej części gry. Po podobnym trafieniu Dominika Wilczka byli już lepsi o dziewięć punktów! Ostrowianie zareagowali… serią 0:11! Po trójce Rodneya Chatmana wracali więc na prowadzenie. W samej końcówce kluczowym zawodnikiem był Nemanja Djurisić. Dzięki niemu to Arged BM Stal wygrała 89:85.

Najlepszym zawodnikiem gości był Laurynas Beliauskas z 24 punktami, 9 zbiórkami i 4 asystami. Tayler Persons rzucił dla gospodarzy 19 punktów.

ORLEN Basket Liga - 24. kolejka

MKS Dąbrowa Górnicza - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 85:89 (22:25, 27:29, 20:13, 16:22)

MKS: Tayler Persons 19, Lovell Cabbil 14, Xeyrius Williams 12, Marc Garcia 12, Nicolas Carvacho 10, Błażej Kulikowski 9, Dawid Słupiński 4, Dominik Wilczek 3, Marcin Piechowicz 2;

Stal: Laurynas Beliauskas 24, Rodney Chatman 17, Ojars Silins 14, Nemanja Djurisic 13, Tomasz Gielo 10, David Brembly 9, Krzysztof Sulima 2, Wiktor Sewioł 0, Aleksander Załucki 0.

