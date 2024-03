Marcin Tybura po raz trzeci w swojej karierze wystąpi w walce wieczoru gali UFC. Podczas wydarzenia w Las Vegas jego przeciwnikiem będzie znany z nokautującego ciosu Tai Tuivasa. Kiedy UFC? O której godzinie walka Tybura - Tuivasa? Transmisja w Polsacie Sport i na Polsat Box Go. Poniżej karta walk gali.

Zawodnik Ankos MMA Poznań spróbuje wrócić na zwycięskie tory po porażce z Tomem Aspinallem. W main evencie ubiegłorocznej gali w Londynie Anglik potrzebował 73 sekund na to, by pokonać Polaka przez TKO. Wcześniej jednak "Tybur" radził sobie w UFC bardzo dobrze. Wystarczy wspomnieć, że w ośmiu kolejnych pojedynkach aż siedmiokrotnie wygrywał. W rankingu kategorii ciężkiej najlepszy polski zawodnik tej dywizji plasuje się na 10. lokacie.

Natomiast Tuivasa jest sklasyfikowany pozycję wyżej. Warto jednak podkreślić, że "Bam Bam" jest aż po trzech przegranych z rzędu. Australijczyk musiał uznać wyższość kolejno Ciryla Gane'a, Sergeia Pavlovicha oraz Alexandra Volkova. Z każdym z tych trzech rywali 30-latek przegrywał przed czasem. Tuivasa bardzo chce wrócić na zwycięskie tory i z pewnością od początku starcia odważnie ruszy na Polaka.

Nie bez powodu mówi się, że największe szanse na wygraną "Bam Bam" będzie miał w pierwszych minutach pojedynku. Im dłużej potyczka będzie trwała, tym większą przewagę powinien zyskiwać Tybura. Dla obu zawodników będzie to bardzo ważne starcie. Zwycięzca pozostanie w grze o czołowe pozycje w rankingu wagi ciężkiej. Przegrany znacząco się od tego oddali.

Gala UFC Vegas 88 to nie tylko ciekawie zapowiadająca się walka wieczoru. Do klatki w UFC Apex wejdzie m.in. Gerald Meerschaert. Specjalista od poddań skrzyżuje rękawice z Bryanem Barbreną. W co-main evencie dojdzie do interesującego pojedynku Bryna Battle z Ange Loosą.

UFC: Tybura - Tuivasa. Karta walk. Kiedy gala? O której godzinie? Transmisja TV i stream online

Transmisja karty głównej gali UFC: Tybura - Tuivasa w nocy z soboty na niedzielę w Polsacie Sport i na Polsat Box. Początek o północy. Walka Polka prawdopodobnie rozpocznie się ok. 2:30.

Karta walk gali UFC: Tybura - Tuivasa:

Karta główna (00:00, Polsat Sport, Polsat Box Go):

265 lb: Tai Tuivasa (15-6) - Marcin Tybura (24-8) – początek ok. 2:30

170 lb: Bryan Battle (10-2) - Ange Loosa (10-3)

205 lb: Kennedy Nzechukwu (12-4) - Ovince St. Preux (26-17)

145 lb: Christian Rodriguez (10-1) - Isaac Dulgarian (6-0)

135 lb: Pannie Kianzad (16-7) - Macy Chiasson (8-3)

185 lb: Gerald Meerschaert (35-17) - Bryan Barberena (18-11)

Karta wstępna (21:00):

155 lb: Mike Davis (10-2) - Natan Levy (8-1)

135 lb: Josiane Nunes (10-1) - Chelsea Chandler (5-2)

125 lb: Ode Osbourne (12-6) - Jafel Filho (15-3)

145 lb: Josh Culibao (11-2-1) - Danny Silva (8-1)

115 lb: Cory McKenna (8-2) - Jaqueline Amorim (7-1)

155 lb: Thiago Moises (17-7) - Mitch Ramirez (8-1)

135 lb: Chad Anheliger (12-7) - Charalampos Grigoriou (8-3)