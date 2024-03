Dominacja w finale! Iga Świątek wygrała turniej w Indian Wells

Świątek była faworytką finału i od samego początku udowadniała, dlaczego tak jest. Najlepsza tenisistka świata znakomicie weszła to spotkanie, przełamując Sakkari w jej pierwszym gemie serwisowym. Po kilkunastu minutach było 3:0, czyli wynik, o jakim mówiła przed meczem Martina Navratilova.





Legendarna tenisistka zaznaczyła, że w starciu ze Świątek trzeba być skoncentrowanym od samego początku, bo jeśli Polka odskoczy już na samym początku, to dogonienie jej jest praktycznie niemożliwe. Sakkari zdołała jednak wrócić do tego seta, notując przełamanie powrotne. Do stanu 5:4 dla Świątek obie zawodniczki wygrywały swoje podania. W dziesiątym gemie to Polka przejęła inicjatywę i po kapitalnej akcji przy piłce setowej sięgnęła po pierwszą partię.

Za to drugi set rozpoczęła jeszcze lepiej niż pierwszy. Bardzo szybko wyszła na prowadzenie 2:0, a Sakkari była tak zaskoczona, że w przerwie między gemami wyznała swoim szkoleniowcom, że... nie wie, co ma robić. Po siedemnastu minutach było już 4:0 dla liderki światowego rankingu. Porażająca była statystka punktów wygranych w tym secie. Świątek miała ich na koncie szesnaście, a jej rywalka - zaledwie cztery.



Świątek robiła swoje, wygrała aż osiem gemów z rzędu, a całe spotkanie 2:0. To jej drugi wygrany turniej w tym roku. Wcześniej triumfowała w Dausze.

Skrót meczu Świątek - Sakkari:

Iga Świątek - Maria Sakkari 2:0 (6:4, 6:0)

