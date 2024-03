Pechowa kontuzja siatkarskiej gwiazdy. Tuż przed arcyważnym meczem

Rozgrywająca Vero Volley Mediolan Alessia Orro nie dokończyła sobotniego meczu ligowego z Il Bisonte Firenze. W czwartym secie kapitan wicemistrzyń Włoch pechowo wylądowała na parkiecie po wyskoku do bloku i najprawdopodobniej skręciła kostkę. Wcześniej, w pierwszej partii, z powodu urazu boisko opuściła rozgrywająca ekipy z Florencji, Ilaria Battistoni.

Orro, jedna z liderek mediolańskiej drużyny, doznała kontuzji w końcowym fragmencie spotkania 25. kolejki Serie A siatkarek. Przy prowadzeniu Vero Volley 2:1 w setach i 20:11 w czwartej odsłonie, reprezentantka Włoch wyskoczyła do bloku, próbując zatrzymać atak Kubanki Aliamy Cese. Opadając źle postawiła stopę, upadła na parkiet i chwyciła się za prawą kostkę, a na jej twarzy pojawił się grymas bólu.

Przy gwieździe Vero Volley szybko pojawił się fizjoterapeuta zespołu Edoardo Chimenti oraz zabezpieczające spotkanie służby medyczne. Chwilę później Chimenti zniósł Orro z boiska.

Wicemistrzynie Włoch zostały wybite z rytmu stratą swojej kapitan, którą na placu gry zastąpiła Vittoria Prandi, jednak zdołały zamknąć seta wynikiem 25:21, a cały mecz zwycięstwem 3:1.

Na tę chwilę klub z Mediolanu nie podał jeszcze informacji o tym, jakiego rodzaju urazu doznała Orro i jak jest on poważny. W tym momencie sezonu wypadnięcie 25-letniej zawodniczki z gry choćby na tydzień byłoby dla ekipy trenera Marco Gaspariego fatalną wiadomością. Już we wtorek Vero Volley zmierzy się na wyjeździe z Fenerbahce Stambuł w rewanżowym spotkaniu 1/2 finału Ligi Mistrzyń. W pierwszym starcie włoski zespół pokonał drużynę Stefano Lavariniego i Magdaleny Stysiak 3:0 i żeby awansować do finału musi wygrać w Turcji dwa sety lub, w przypadku porażki 0:3 lub 1:3, "złotego seta".

Fazę zasadniczą Serie A Vero Volley zakończy najprawdopodobniej na drugim miejscu, za mistrzem kraju Prosecco Doc Imoco Conegliano. Żeby zagwarantować sobie tę pozycję, siatkarki z Lombardii muszą za tydzień pokonać na wyjeździe Megabox Ond. Savio Vallefoglia.

W rozegranym w sobotę w mediolańskiej Allianz Cloud Arenie meczu kontuzji doznała nie tylko Orro, ale też rozgrywająca Il Bisonte Firenze Ilaria Battistoni. W pierwszym secie, przy prowadzeniu drużyny z Florencji 14:13, po przegranej przepychance na siatce z Laurą Heyrman Battistoni upadła na boisko i załamana skryła twarz w dłoniach. Z placu gry została zniesiona przez dwóch członków sztabu szkoleniowego Il Bisonte. Zdaniem serwisu Volleyball.it, w jej przypadku najprawdopodobniej chodzi o uraz lewego kolana.

Drużyna Battistoni po 25. kolejkach zajmuje w tabeli 10. miejsce i nie ma już szans na awans do ćwierćfinałów rozgrywek.

Grzegorz Wojnarowski, Polsat Sport