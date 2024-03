Polska sztafeta z medalem mistrzostw świata w short tracku!

Polacy długo utrzymywali się na czwartym miejscu, jednak podczas ostatniego okrążenia upadek zaliczył jeden z Holendrów, co pozwoliło jadącemu na ostatniej zmianie Niewińskiemu wyprzedzić go i dojechać do mety jako trzeci.

To pierwszy medal biało-czerwonych w imprezie w Holandii i drugi w historii MŚ.

BS, PAP