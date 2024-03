Oto trofeum za zwycięstwo ostatniego turnieju w sezonie! Zaprojektowała je.. 12-latka

Tjasa Vres to dziewczynka, która wygrała konkurs "Stwórz Puchar", który został zorganizowany przez Zavarovalnicę Triglav we współpracy z Komitetem Organizacyjnym Planica w celu znalezienia pomysłu na projekt Pucharu Planica 7. Swoje prace nadesłało ponad 1700 młodych artystów.

Jej rysunek o nazwie "Winner 7" okazał się najlepszy. Prócz względów wizualnych, ważnym kryterium w wyborze jury było również to, by rysunek dało się odwzorować w rzeczywistości za pomocą drukarki 3D.

Nagrodą dla 12-latki z Limbus będzie możliwość pomalowania statuetki i osobiste wręczenie jej zwycięzcy cyklu. W wyborze najlepszych prac nie głosowało tylko jury. Ono wyłoniło zwyciężczynię, ale w głosowaniu publiki wybrano 10 innych zasługujących na wyróżnienie pomysłów. Ich autorzy będą mogli bezpłatnie kibicować swoim idolom spod skoczni - wraz ze swoimi bliskimi.

- Jestem zachwycona, że mój rysunek wygrał konkurs. Oznacza to, że inni dostrzegli, jak wyjątkowa jest moja praca. Niezależnie od tego, czy jestem szczęśliwa, smutna czy zła, używam rąk, aby przelać to, co czuję, na papier, a następnie stworzyć coś pięknego. Dlatego zachęcam innych, by robili to samo - powiedziała dziewczynka po otrzymaniu informacji o wyborze jury.

Tjasa to siódmoklasistka, która uczęszcza do Szkoły Podstawowej w Limbus. Młoda artystka przyznała, że czerpie inspiracje do swoich rysunków z obserwacji pobliskiego lasu i czytania książek. Na Planica 7 wybierze się z rodzicami i bratem.