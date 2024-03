Niesamowite spotkanie! Iga Świątek i gwiazda Hollywood

Niedawno odbył się finał turnieju WTA w Indian Wells. Naprzeciwko siebie stanęły Iga Świątek i Maria Sakkari. W pierwszym secie gra była wyrównana, jednak raszyniance dwukrotnie udało się przełamać przeciwniczkę, dzięki czemu wygrała partię 6:4. Kolejna odsłona tego finału była pokazem umiejętności Polki. Pierwsza rakieta świata bez większych problemów przechyliła szalę zwycięstwa na swoją stronę, nie przegrywając w drugim secie ani jednego gema.

Po zakończonym spotkaniu zawodniczka rodem z Polski pozowała do zdjęć razem z wywalczonym przez siebie trofeum. W tym momencie doszło do niesamowitego spotkania. Do liderki rankingu WTA podczas sesji zdjęciowej dołączyła obecnie jedna z największych gwiazd Hollywood - Zendaya.

Zendaya, a w zasadzie Zendaya Maree Stoermer Coleman to jedna z najbardziej rozpoznawalnych aktorek na świecie. Występowała między innymi w Diunie, filmach z serii Spider-Man, a także w serialu Euforia. Za swoją rolę ostatnim z wymienionych przedsięwzięć otrzymała dwie nagrody Emmy i jeden Złoty Glob.