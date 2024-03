Reprezentant kraju wyszedł ze szpitala po rozległym udarze mózgu

Piłkarz reprezentacji Szwecji Kristoffer Olsson, który w lutym trafił do szpitala wskutek rozległego udaru mózgu, wyszedł w poniedziałek z placówki i udał się do ośrodka rehabilitacyjnego - poinformował jego duński klub FC Midtjylland.

"Kristoffer nie korzysta już z respiratora i został przeniesiony do ośrodka Neurocentre Hammel, specjalizującego się w zaawansowanej rehabilitacji zaburzeń neurologicznych. Specjaliści szacują, że okres rehabilitacji będzie trwał kilka miesięcy i będzie wymagał kilku zabiegów, co sprawia, że jest za wcześnie, by określić jakie są rokowania" – poinformowano w komunikacie prasowym, dodając, że 28-letni pomocnik nie wróci do pełni zdrowia ani w przypadku mowy, ani funkcji motorycznych.



Zobacz także: Reprezentant Polski ma nowego trenera. Przez lata prowadził innego Polaka

Olsson 20 lutego, przebywając w domu, nagle stracił przytomność i trafił do szpitala uniwersyteckiego w Aarhus. Według lekarzy przyczyną było kilka niewielkich zakrzepów krwi w obu półkulach, co z kolei było skutkiem niezwykle rzadkiego stanu zapalnego naczyń krwionośnych mózgu.

Szwed, były zawodnik m.in. Arsenalu Londyn (tam zaczynał seniorską karierę), FK Krasnodar i RSC Anderlecht, w 2015 roku został młodzieżowym (do lat 21) mistrzem Europy, a w "dorosłej" reprezentacji Szwecji rozegrał dotychczas 47 meczów, ostatni w listopadzie z Estonią. Od kilku lat jest ważnym zawodnikiem drugiej linii ekipy "Trzech Koron".

Grał m.in. przeciwko Polsce w meczu fazy grupowej mistrzostw Europy 2021, wygranym przez Szwecję 3:2, a także w barażowym spotkaniu o awans do mistrzostw świata 2022, gdy biało-czerwoni zwyciężyli w Chorzowie 2:0.

Rywalizował także - jako piłkarz FC Midtjylland - z Legią Warszawa w obecnym sezonie w kwalifikacjach Ligi Konferencji.

PAP