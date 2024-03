Robert Lewandowski nie mógł powstrzymać śmiechu! Wszystko przez to pytanie

Polski napastnik jest ostatnio w znakomitej formie. W 2024 roku strzela jak na zawołanie i jest mocnym punktem Barcelony, która w niedzielę awansowała na drugie miejsce w tabeli La Liga dzięki wygranej nad Atletico w Madrycie 3:0. Lewandowski strzelił gola i zaliczył dwie asysty.



Zobacz także: Niespodziewana zmiana w sztabie reprezentacji Polski. Jest stanowisko PZPN

Nie może więc dziwić, że "Lewy" przyjechał na zgrupowanie reprezentacji w dobrym nastroju. Już w czwartek odbędzie się półfinałowy mecz barażowy z Estonią. W związku z tym w poniedziałek kapitan kadry pojawił się na konferencji prasowej.

I nie mógł spodziewać się tego, co usłyszy już na jej samym początku. Jeden z dziennikarzy nawiązał do niedawnego spotkania polskich influencerów z Lewandowskim i zapytał, czy miało to wpływ na wzrost jego formy.

Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

"Lewy" przez kilkanaście sekund nie mógł powtrzymać śmiechu i nawet chciał coś powiedzieć, ale ostatecznie prowadzący konferencję Emil Kopański poinformował, by pytania dotyczyły jednak spraw sportowych.

Kiedy mecz Polska - Estonia? O której godzinie mecz Polska - Estonia?

Mecz Polska - Estonia zostanie rozegrany w czwartek 21 marca. Godzina meczu Polska - Estonia to 20:45.

Jak zmieniał się Robert Lewandowski? (ZDJĘCIA) Zobacz galerię

Polsat Sport